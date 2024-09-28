嘉義縣「班班喝鮮奶」近萬學童受惠　預算1300萬

▲▼ 「班班喝鮮乳」抵達嘉義！翁章梁與學童共享鮮乳 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣守護學童健康與本土酪農，「班班喝鮮奶」，縣長翁章梁造訪大同國小了解政策的落實情況，與學童共享鮮乳，關懷學童健康。

「學生的健康是我們最重要的責任！」翁章梁說，期待透過這項政策，不僅能讓孩子們享用營養豐富的國產乳品，同時支持本地酪農，實現雙贏。

為因應114年紐西蘭液態乳品以零關稅進口，農業部與教育部共同推出「113學年度國產可溯源乳品專案實施計畫」，農業部編列44億元預算，以4年為期，規畫提供全國113萬5千餘名國小學童與附設幼兒園學生飲用保久乳、鮮乳或含鈣豆漿，每周飲用兩次，盼支持本土酪農，同時兼顧學童健康，確保學童在成長過程中獲得充足的鈣質營養。

保久乳(200ml)及含鈣豆漿(170ml)以每瓶14元採購，鮮乳(200ml)以每瓶16元採購，全台學校向地方政府提出需求，地方政府再與得標廠商協調供應，確保流程順暢。

根據中央政策，供應嘉義縣國小及其附設幼兒園約2萬名學童，每週可享用兩次鮮乳；翁縣長更指示擴大將鄉鎮市立幼兒園由縣府補助，受惠學童約1300人外，更補助縣立國高中生每週飲用兩次鮮牛羊豆奶，受益的中學生約7900人，每年預計經費約1300萬元，以此落實中央政策外，更擴大範圍照顧到嘉義縣鄉幼學童和正值青春期的中學生。

教育處長李美華表示，感謝農業部在推動這項政策過程中，同時顧及台灣的酪農業與學童的健康，讓優質國產乳品進入校園，為學生的健康成長提供更全面的保障。

本專案的推行，不僅提升學童的乳品攝取量，還進一步強化了學校的營養教育，讓學生更深入了解乳品的營養價值及其對健康的影響，幫助他們養成良好的飲食習慣，為未來的健康成長奠定堅實基礎；嘉義縣政府將持續秉持學生健康第一的原則，與中央攜手合作，確保縣內學童享有更優質的飲食選擇，同時關注本土酪農的發展，力求實現雙贏局面。