她爆「班班喝鮮奶」但學生喝不到　王欣儀轟：政策草率

▲國民黨台北市議員王欣儀批「班班喝鮮奶」政策草率、缺乏配套。（圖／王欣儀提供）

記者郭運興／台北報導

台北市議員王欣儀28日表示，中央推動「班班喝鮮奶」政策立意良善，卻無任何配套，也不管後續執行面是否窒礙難行，就草率上路，結果政策9月上路，但目前為止學生還未能喝到鮮奶，引發強烈反彈。她呼籲，教育部應貼近教育現場實際狀況，不應把學校當「政策提款機」，建請教育局應積極向中央反映，以維護教師權益及學童健康。

王欣儀表示，接獲台北市教師會及台北市國小學生家長會，聯合會陳情，今年9月「班班喝鮮奶」政策正式上路，但因為得標的乳品廠商只負責將乳品配送到校，不負責分送各班，學校沒有冷藏設備及多餘人力執行，導致目前為止各校學生仍未能喝到鮮奶。

台北市國小學生家長會聯合會總會長吳政鴻則表示，台北市早在2014年1月即首創全國推動「台北市國小學童乳品供應計畫」，每週1次提供學童免費喝鮮乳，當時考量供應量龐大，因此與「供應營養午餐的團膳業者」合作，解決鮮奶到校後的保鮮、配送問題。

王欣儀認為，現今「班班喝鮮奶」政策是「全面」提供所有學童，每週免費喝2次國產鮮乳，需求量爆增，農業部、教育部卻將後端乳品保鮮、分送問題全部推給校方，非常不負責任。

以台北市而言，根據北市教育局統計，目前高達9成以上的學校因沒有冷藏設備，擔心保鮮問題，寧願放棄營養價值高的鮮奶而選擇要「保久乳」，但據9月26日教育局與家長代表、廠商等開會討論時，廠商表示國內保久乳產量只能滿足「5成」需求，且因業者擔心「班班喝鮮奶」政策無法保證持續推動下，也很難再投入設備加開生產線。

王欣儀質疑，所以要用「抽籤」決定哪些學校能分配到保久乳？還是中央要另推動「班班有冰箱」，全面幫各校班級購置冰箱冰鮮奶？此外，許多家長擔心、教師反彈、如果學童不小心喝下變質後的鮮乳造成腹瀉、食物中毒，又有誰能負責？

王欣儀認為，學童鮮乳政策應要有完整配套，呼籲中央聆聽基層學校的聲音，儘速補足預算協調廠商幫忙保鮮、配送至各班，或比照北市提供女學生生理用品模式，讓學生自行到鄰近的超商超市等通路領取鮮奶。

最後，王欣儀強調，不要讓「德政變災難」，犧牲教師權益、家長憂心，稍有不慎還害了學童健康！

北市教育局回應，目前北市國小學童尚未飲用「班班喝鮮奶」政策的乳品，將適時向中央反應，正積極研擬相關配套措施，克服各種執行層面挑戰，全力協助學校，期望能讓班班喝鮮奶的美意真正落實，為學生提供更好的營養支持。