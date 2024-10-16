嘉藥攜手台南市政風處　推動校園誠信營隊活動

▲嘉南藥理大學學生社團與台南市政風處，於15日在新興國小舉辦一場別具意義的校園誠信營隊活動，吸引超過250位國小學童熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學學生社團與台南市政風處，15日在新興國小舉辦一場別具意義的校園誠信營隊活動，吸引超過250位國小學童熱情參與，透過精心設計的團體遊戲方式，傳遞品德、誠信與廉政的重要價值，並獲得了熱烈回應。台南市政風處處長高伯陽也特地到場，對嘉藥社團的用心表示肯定，並希望未來能持續合作舉辦類似活動。

活動由嘉南藥理大學課外活動組帶領學生會、學生議會、吉他社、水上活動社及書畫社社員擔任關主及營隊領袖，設計了五關富含教育意義的互動遊戲關卡，包括「誠實知多少」、「貪心積木」、「信用接棒」、「你幫我轉達」以及「法網恢恢」等。這些遊戲透過「大手攜小手」的方式，不僅讓大學生與國小學童之間的和諧相處，也在過程中建立起彼此的信任。遊戲設計結合了實境題和團體合作，讓學童在趣味中學習誠信與廉潔的重要性，學習到課堂外的實際生活知識。

活動主要規劃者學生會副會長董庭宇說，能夠走出大學校園，與國小學童進行互動遊戲，讓他彷彿回到了國小時期。董庭宇提到，現今的小學生深受科技與3C產品的影響，網路遊戲幾乎成為他們的生活重心，因此他與社團夥伴特地設計了適合國小學童的闖關遊戲，藉此拉近彼此距離，並讓孩子們在面對面的互動中學習到生活中實用的知識與技能。

嘉藥學務長董志明表示，這次活動展現了校園教育與社會教育的結合，透過團體遊戲，讓學童們在快樂的氛圍中學習到誠信與廉潔的重要性。嘉藥學生與學童的互動，代表著教育向下紮根的力量，相信這樣的活動不僅能拓展學童視野，也能幫助他們將所學的品德與誠信觀念應用於日常生活。特別感謝台南市政府政風處的大力支持，以及嘉藥學生社團的積極參與，並期待未來持續推廣這類具教育意義的活動，讓更多學童受益。