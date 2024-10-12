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熱心捐血　南消攜手台南東南扶輪社舉辦「神奇扶輪愛心火焰」

▲台南市消防局第七大隊與台南東南扶輪社合作，於10月11日及10月12日9時至17時，在中正分隊駐地舉辦捐血公益活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊與台南東南扶輪社合作，於10月11日及10月12日9時至17時，在中正分隊駐地舉辦捐血公益活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊與台南東南扶輪社合作，於10月11日及10月12日9時至17時，在中正分隊駐地舉辦捐血公益活動，這次活動在提升民眾的消防安全意識，並鼓勵捐血救人，活動中安排豐富多樣的內容，包括捐血活動、消防知識問答等。

▲台南市消防局第七大隊與台南東南扶輪社合作，於10月11日及10月12日9時至17時，在中正分隊駐地舉辦捐血公益活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南東南扶輪社在公益事務上不遺餘力，近期更與台南市政府舉辦「登革熱社區防治訓練課程置捐贈服務計畫(全球獎助金）」活動，積極從各面向來關懷及幫助民眾。此次捐血公益活動結合消防知識問答，讓每位參與者不僅有機會捐血拯救生命，還能學習消防安全觀念。

▲台南市消防局第七大隊與台南東南扶輪社合作，於10月11日及10月12日9時至17時，在中正分隊駐地舉辦捐血公益活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次活動得到了眾多單位的熱心支持與響應，如劍橋大飯店台南館、新光三越台南西門店、好帝一食品有限公司、重慶寺、嘉爵工業有限公司、陶板屋台南忠義店、台灣首廟天壇、台灣府城隍廟、六合境大埔福德祠、六興境帆寮慈蔭亭、八協境東嶽殿、關帝港開基武廟等單位，活動現場更有台南市政府消防局義消婦女中隊賣力向民眾傳遞消防知識及台灣府城隍廟志工團的身影，讓此次活動更加豐富且具吸引力。

第七大隊大隊長石家源表示，感謝市民朋友挽袖捐出熱血，與消防隊一起參與公益活動，而近期隨著天氣型態變化，早晚溫差較大，民眾應注意一氧化碳中毒的風險，確保家庭環境的安全。

▲台南市消防局第七大隊與台南東南扶輪社合作，於10月11日及10月12日9時至17時，在中正分隊駐地舉辦捐血公益活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，感謝企業熱心支持消防局辦理的公益捐血活動，也提醒市民朋友在日常生活中應特別留意熱水器的型式和安裝位置，選擇符合安全標準的設備。

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