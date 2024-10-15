齊柏林兒子演講被羞辱「靠爸餘蔭吃一輩子」　苗栗縣府道歉了

▲齊柏林之子齊廷洹。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

導演齊柏林之子齊廷洹11日受邀到苗栗縣立圖書館演講，結果遭承辦人傳訊羞辱「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」，當場氣憤離去。對此，苗栗縣政府教育處15日晚間發聲明道歉，並指徐姓女承辦人深感抱歉，已提出辭呈，縣府評估也認為不適任，已准予請辭。

苗栗縣立圖書館11日舉辦「銀向樂活」樂齡講座活動，邀請齊廷洹以「從空中看台灣」為題進行演講。本來當天場次有40人參與，不料活動開始前，齊廷洹手機突然收到承辦人Line訊息，內容寫著「齊柏林導演的兒子30歲」、「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」。

事後，齊廷洹在臉書回憶，當時他太過震驚，甚至來不及截圖，只回了一個問號，徐姓承辦人也立刻收回，但這是他近年來最感羞辱的一次，因此他向現場聽眾說明原因、轉述承辦人原話後，隨即離開現場，「如果可以，我也希望我爸還健在，我繼續當齊公子每天耍廢，可惜沒有如果。」

如今事隔4天，隨著貼文在媒體報導下發酵。苗栗縣政府教育處15日晚間緊急發聲明指出，苗縣府團隊深感抱歉，經追查確認，徐姓承辦人以Line私訊文字嚴重影響齊廷洹，並造成感受不悅，承辦人深感抱歉，已向縣府請辭，而縣府評估後也認為徐女不適任現職，准予請辭。

據了解，徐女是約聘人員，在教育處圖書資訊科任職，當天Line訊息「傳錯對象」，當下雖緊急收回，但已對齊廷洹造成嚴重傷害。

教育處聲明指出，由於該講座深受縣府及民眾期待，然卻因突發事件造成齊廷洹困擾，縣府團隊感到萬分抱歉，並將以更嚴謹的態度面對，未來仍期待有機會與齊廷洹合作，為更好的台灣一起努力。