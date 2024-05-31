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921園區車籠埔斷層館升級亮相　展出齊柏林13張遺作和新地震觀測站

▲車籠埔斷層剖面旁設置「看見921齊柏林空拍影像」照片展示牆，帶民眾回顧地震前後的地貌變遷。（圖／國立自然科學博物館）

▲車籠埔斷層剖面旁設置「看見921齊柏林空拍影像」照片展示牆，帶民眾回顧地震前後的地貌變遷。（圖／國立自然科學博物館提供）

記者高堂堯／台中報導

今年逢921大地震25週年、國立自然科學博物館921地震教育園區開園20週年，除園區內「車籠埔斷層保存館」展示新升級完工，國家防災日系列活動也將於9月陸續登場，科博館也舉辦「斷中取義-從斷層中找尋地震的含義」開幕式提前暖身，另精選展示13張已故導演齊柏林的空拍照片、斷層剖面，以及中央氣象署新設的「井下地震儀觀測站」，引領社會大眾回顧車籠埔斷層沿線的地表破裂及災害，提升地震防災危機意識。

科博館館長焦傳金表示，4月3日花蓮地震再次喚起台灣人對921地震的記憶，且到昨天都還有餘震發生，突顯防災教育的重要性；「車籠埔斷層保存館」保存921地震斷層遺址景觀，歷經1年封館更新後亮相，觀眾可在此看到獨具特色的「車籠埔斷層剖面區」、近距離觀察斷層剖面及地質結構。

▲▼科博館921地震教育園區「斷層館」展示更新。（圖／國立自然科學博物館提供）

▲▼科博館921地震教育園區「斷層館」展示更新。（圖／國立自然科學博物館提供）

▲科博館921地震教育園區「斷層館」展示更新。（圖／國立）

車籠埔斷層剖面旁還規劃一面以「921地震今昔」為主題的照片展示牆，精選齊柏林在25年的空拍歲月中，極具指標意義的13張地景畫面，包含霧峰林家宮保第園區、日月潭拉魯島、南投九九峰等，呈現地震前後地貌的改變與復原對比；園區內全新建置的「井下地震儀觀測站」則可提升都會區強震預警功能：將地震儀裝設於地表下70至300公尺深處或接近岩盤位置，可降低背景雜訊干擾，即時呈現高品質、高解析度的「地震波」，只要發生地震立即紀錄資訊，在車籠埔斷層保存館設置的螢幕同步顯示畫面、地動訊號即時傳回氣象署中心站，有助地震測報作業與地震學研究。

▲中央氣象署在921地震教育園區全新建置的「井下地震儀觀測站」。（圖／國立自然科學博物館提供）

▲中央氣象署在921地震教育園區全新建置的「井下地震儀觀測站」。（圖／國立自然科學博物館提供）

經濟部地質調查及礦業管理中心副主任邵屏華說：「趨吉避凶不是對抗災害，而是做好準備。」他回顧當年921地震發生後，第一時間就到現場紀錄所有災害發生的特徵，至今歷歷在目，所幸爾後地震災損越來越少，顯示防災教育越來越被重視，同時建築耐震設計法規、《地質法》也陸續被修訂，根據地質調整土地開發，例如順向坡可設計成公園，就能避災和減災。

▲科博館921地震教育園區「斷層館」展示更新。（圖／國立）

▲科博館921地震教育園區「斷層館」展示更新後亮相。（圖／國立自然科學博物館提供）

車籠埔斷層保存館也全新打造6項互動遊戲：包括擴增實境等互動展示、運用模擬裝置、電腦觸控、體感遊戲等，民眾可從遊戲中探索斷層的分類、台灣活動斷層分布等科普原理，輕鬆學習防震安全；開幕式後還邀請留法地質先驅者朱傚祖進行專題講座，主講「跟隨安朔葉的腳步，一起探索台灣地體構造的故事」，分享法國已故安朔葉教授在台的地質研究與貢獻。

有關921地震教育園區開園20週年系列活動，更多詳情請上官網查詢：https://www.nmns.edu.tw/park_921/information/news/News-001513/。

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