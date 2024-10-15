齊柏林之子苗栗演講　竟遭承辦人羞辱「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」

▲齊柏林之子齊廷洹赴苗栗演講，遭羞辱「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，當場氣憤離去。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

導演齊柏林拍攝《看見台灣》享譽國際，2017年因空難意外離世，兒子齊廷洹隨後在各界支持下成立「看見・齊柏林基金會」，將環境教育帶入校園。不料他日前受苗栗縣立圖書館邀請演講，卻在活動開始前收到承辦人Line訊息「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，讓他備感羞辱，向聽眾說明後直接離場。

苗栗縣立圖書館11日舉辦「銀向樂活」樂齡講座活動，邀請齊廷洹以「從空中看台灣」為題進行演講。本來當天場次有40人參與，不料活動開始前，齊廷洹手機突然收到承辦人Line訊息，內容寫著「齊柏林導演的兒子30歲」、「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，讓他相當錯愕。

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齊廷洹回憶，當時他太過震驚，甚至來不及截圖，只回了一個問號，對方立刻收回，「當然，我相信對方本來是要傳給她同事，或朋友，或家人，我不知道，也不在乎。」但等到回過神來，他已退還費用離場，在北返的高速公路上。

齊廷洹說，這是他近年來最感羞辱的一次，特別是開車近兩個小時來到苗栗，本意是希望能給長輩們一次精彩的環境教育體驗，最終落得不歡而散，即便他當下對現場聽眾說明原因、轉述承辦人原話後才離開，內心還是感到抱歉，但這次原則性的問題，「是可忍，孰不可忍？」

齊廷洹坦言，基金會的收入比不上在東山當老師，也比不上在汎德賣BMW，外人可能以為為父親留給他很多遺產，但只有家人及周遭親友明白，若不是當年諸多善心企業家幫忙，父親過世後留下的鉅額負債，「我可能三輩子都還不完。」

齊廷洹指出，父親留給他的絕對不是實體資產，而是對夢想追求的堅持以及對傳頌美麗台灣的執拗，他之所以投入這份志業，更多是希望讓父親對台灣土地故事的紀錄功不唐捐，能讓更多人看見台灣的美麗與哀愁，用影像，在全台、全齡創造改變的力量。

文末，他也說，他相信這件事是承辦人個人行為，不是苗栗縣圖書館的問題，他還是很喜歡苗栗的人事物，本來隨著年紀漸長，稜角漸消，常常感覺對很多事都開心不起來，也生氣不起來，「如果可以，我也希望我爸還健在，我繼續當齊公子每天耍廢，可惜沒有如果」、「感謝這次的承辦人，讓我發現自己仍有生氣的能力，正如杜子春經歷重重考驗，重新證明自己身而為人一樣，真是太好了。」