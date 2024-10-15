鋒面報到雨襲北台灣「高溫秒跌5度」　降雨趨勢一次看

▲明天起至周四東北風增強，基隆北海岸、東北部及東部有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣多變，中央氣象署指出，明天起至周四東北風增強，基隆北海岸、東北部及東部有短暫陣雨，周六鋒面通過隨後東北季風增強，基隆北海岸、大台北、東半部都有短暫雨，高溫也明顯下降，從32度降為27至28度，影響到下周二。

氣象署預報員林定宜說，未來一周有2波天氣系統影響台灣，明天有一波東北風增強，但高壓位置偏北，對台灣天氣影響比較小，迎風面基隆北海岸、東北部及東部都有局部短暫陣雨。

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▲今、明天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，東南部及恆春半島亦有零星短暫雨，桃園以南則為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，這波影響持續周四清晨。周四白天到周五東北風減弱，各地大致多雲到晴，僅東半部偶有零星降雨。

周六開始天氣又有變化，林定宜說，周六鋒面通過後，隨之東北季風增強，迎風面北部、東半部降雨機率提高，基隆北海岸、大台北及東北部有局部較大雨勢，其他多雲到晴，影響持續到下周二，但中南部較不受影響。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜指出，在周五前，夜晚清晨秋高氣爽，體感比較涼，低溫24至26度，白天高溫30至33度。周六受到鋒面及東北季風影響，北部及東北部高溫明顯下降，從32度降為27、28度，低溫則變化不大，在23至24度左右。

林定宜提及，到了10月下旬，菲律賓東方海面到關島附近海面可能有熱帶擾動的發展，可能是影響台灣天氣的一個變數，但其強度、位置及未來路徑仍有不確定性，氣象署將密切觀察。

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）