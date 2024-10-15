2波東北季風挾雨彈「下最大地區曝」　周六北東轉濕涼

記者蔡亞樺／台北報導

時序入秋，東北季風持續影響，中央氣象署指出，第一波東北季風落在明天到周四，風力稍增強，迎風面降雨較多，下一波東北季風，在周六鋒面通過後隨之影響台灣，北部、東半部降雨增加，且氣溫略降，感受稍微涼。

▲未來一周2波東北季風影響，迎風面北部、東半部降雨增加，且氣溫略微下降。（圖／記者李毓康攝）

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氣象署預報員朱美霖說，今天偏東風環境，各地多雲到晴，東南部、恆春半島有零星降雨，北部還沒有鋒面系統建立，不過周末開始有鋒面系統建立，屆時天氣轉變會比較大。今天要留意午後雷陣雨，以及周三清晨迎風面略為增多的降雨。

▲今、明天降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，朱美霖指出，今天西半部主要受到午後雷陣雨影響，降雨範圍主要在南部地區及各地山區，有局部午後雷雨出現。迎風面的基隆北海岸、東北角有斷續的零星降雨。

朱美霖說，明天到周四清晨會受到東北風略為增強影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮降雨機率略增，桃園以北也有零星降雨，中南部仍以午後雷陣雨為主。北方鋒面系統周五建立、周六通過，周六天氣變化比較大。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

她表示，受到這波鋒面通過影響，北部、東半部降雨機率提高，也會有局部大雨出現。周日至下周一仍受到東北季風影響，水氣略減，但迎風面還是偏向陰雨天氣。

朱美霖表示，周四第一波東北風減弱，降雨減緩，各地恢復為多雲到晴，僅東半部有零星降雨，東南部則有局部午後雷陣雨。周六受到鋒面通過影響，北部和東半部，像是桃園到苗栗這一帶降雨增多，有轉涼的感覺。

她提醒，留意基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨可能比較明顯，留意局部較大雨勢，中南部維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。迎風面降雨，在周日到下周一略為減緩，變為陰雨天氣。

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，朱美霖指出，第一波稍微降溫在明天白天到周四清晨，比今天下降1至2度，約28至29度；周六受到鋒面通過及東北季風影響，北部、東北部白天氣溫26至28度，感受比較涼。

朱美霖表示，周六基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨較大，留意較大雨勢，因此北台灣溫度也會略為下降。未來1周早晚低溫變化不大，各地22至25度，不過北部及東北部受到東北季風影響，白天高溫約27、28度。