台灣餐飲業高壓又低薪！他到澳洲「打拚7年買房了」：還能享受生活

▲澳洲雪梨歌劇院。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少年輕人畢業後不想待在台灣，會選擇飛往遠在南半球的澳洲，一邊旅遊一邊打工賺錢，一名32歲的男網友分享，學生時期在台灣的餐飲業打工，畢業後受不了高壓低薪的環境，因此決定到澳洲打工度假，至今已經7年了，在澳洲的餐飲業打拚，靠自己的努力，在當地買了一間房，鼓勵大家可以出國看看。

男網友在Dcard發文，「國外的月亮真的比較圓，台灣真的超難生存」，高中就在餐廳打工，大學科系也是讀餐飲相關，在25歲那年，受不了台灣的高壓低薪環境，毅然決然到澳洲打工度假，原本只是打算存一筆創業基金就返台開店，沒想到來了一段時間後，他愛上了澳洲的工作文化。

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在澳洲的7年，他待在熱愛的餐飲業，不靠家人的幫助，在澳洲伯斯買了一間屬於自己的房子，也拿到永久居留權。每當聽到有人說「如果連台灣都混不下去，去國外也一樣」，他內心都在翻白眼，即便是在台灣鄉下，房價也是高得可怕，很難不靠家裡後援買房。

此外，澳洲每年還提供一個月的有薪假，「享受真正的work life balance」，他不禁感嘆，台灣除了搞詐騙、科技業，或是家裡有礦，根本就不適合普通人生活，鼓勵大家可以走出去看看，「趁年輕出去走走，絕不會是壞事。祝大家都可以過上自己想要的人生。」

貼文曝光，掀起網友討論，「其實你也並不是在台灣混不下去，能在高壓低薪的環境下生存15年，說明你是能吃苦的，只是選錯行業」、「我是蠻支持人在年輕有意願就去國外走走，但也不用把台灣講的這麼爛 你覺得不適合普通人生活，但是我身邊靠自己買房的不少欸，普通人過得開心的也不少」、「非常認同你，我也要逃了」。也有網友指出，「不過台灣好就好在『方便、夜生活、安全、醫療』，外送方便、便利商店多、治安也比歐美好、醫療也便宜」。