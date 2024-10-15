反聖嬰有機會冬季發展！未來一季氣候預測曝　11月濕冷轉乾暖

▲預期反聖嬰有機會於冬季發展。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

秋天過後留意反聖嬰，中央氣象署今（15日）發布最新一季聖嬰展望，近期赤道太平洋海氣接近氣候正常狀態，預期反聖嬰有機會於冬季發展；未來一季，11月大致偏冷、偏濕，12月及隔年1月全台偏暖、偏乾為主。

氣象署指出，太平洋熱帶海溫持續呈現東冷西暖，目前熱帶太平洋海氣接近氣候正常型態，將持續關注中東太平洋偏冷海溫降溫情況。最新氣象署模式系集平均預測，目前熱帶海氣為正常狀態，未來有朝反聖嬰發展的可能，且強度偏弱。

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國際氣候社會研究院（IRI）、日本氣象廳（JMA）及澳洲氣象局（BOM）等國際單位認為，目前海氣為正常狀態，且部分認為有機會於冬季達到反聖嬰狀態，但看法分歧，氣象署將持續監測後續發展。

氣象署分析歷史類似個案年顯示，未來一季11月至隔年1月，東亞沿岸及鄰近海域以偏暖訊號為主，其中12月中國大陸、隔年1月南海及菲律賓偏暖訊號較為顯著。11月中國大陸至日本偏乾、南海至菲律賓偏濕，12月東亞乾濕訊號較不顯著，隔年1月南海至菲律賓海偏濕。

氣象署表示，台灣測站溫度與雨量類似年，未來一季，11月大致為偏冷訊號，12月及隔年1月全台為偏暖訊號。雨量部分，11月以偏濕訊號為主，12月及隔年1月以偏乾訊號為主。上述統計特徵不一定發生於每一次的個案。