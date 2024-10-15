全球退休金指數排名！台灣倒數第10　勝過「韓泰菲」　

▲隨著預期壽命延長、出生率下降，退休金制度成為焦點議題。（圖／記者李毓康攝）



記者吳美依／綜合報導

人資諮詢機構美世（Mercer）與特許金融分析師協會（CFA Institute）發布「2024年全球退休金指數」（MCGPI）報告指出，荷蘭擁有全球最棒的退休金制度，雖然台灣排名倒數第10，但不僅分數略增，還勝過南韓、泰國、菲律賓等國。

第16屆「全球退休金指數」報告，針對全球48個退休金制度進行比較，衡量充分性、持續性與完整性等因素之後，再進行加權平均，分析範圍涵蓋全球65%人口。

根據今年排名，荷蘭（84.8分）再次高分奪冠，第2名與第3名分別為冰島（83.4分）與丹麥（81.6分）。與此同時，最一名為印度（44分），倒數第2名是阿根廷（45.5分），倒數第3名則是菲律賓（45.8分）。

▲台灣排名勝過韓國、泰國、菲律賓等國。點圖可放大。（圖／翻攝cfainstitute.org）



至於台灣則從去年的53.6分，略升至今年的53.7分，位列第39名。如果以分數來看，雖然敗給中國、馬來西亞、日本與越南等，但也勝過奧地利、韓國、印尼、泰國、南非、土耳其、菲律賓、阿根廷、印度。

如果以等級來看，台灣則與波蘭、中國、馬來西亞、巴西、義大利、日本、秘魯、越南、奧地利、韓國、印尼、泰國同屬「C級」。

報告說明，由於出生率下降、預期壽命延長、照護成本上升，政府的退休金預算承受更大壓力，導致今年整體分數都被拉低，同時也凸顯了退休金制度必須改善的重要性。

美世總裁兼CEO湯姆林森（Pat Tomlinson）也指出，「退休」的概念正在轉變，許多人分階段從工作崗位過渡到退休生活，或者在第一次退休之後，又以不同身分加入勞動力的行列之中。