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發現失蹤14歲女兒「坐在67歲性侵男身旁」　爸開槍殺人被捕

發現失蹤14歲女兒「坐在67歲性侵男身旁」　爸開槍殺人被捕。（圖／翻攝自Gofundme）

▲一名父親射殺跟騷女兒的男子被捕。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國阿肯色州一名父親發現14歲女兒失蹤，後來在車上找到女兒和曾性侵過她的67歲男子福斯特(Michael Fosler)坐在一起，2人隨即發生嚴重肢體衝突，最後父親開槍將福斯特射殺，後來被警方逮捕。

36歲男子史賓賽(Aaron Spencer)8日向警方報案14歲女兒失蹤，所以警方派人前往他的住家進行調查，然而在警方抵達前，史賓賽在一輛車上發現失蹤女兒與67歲男子福斯特坐在一起，因此發生衝突。

警方抵達時發現福斯特當場死亡，便將史賓賽逮捕。然而史賓賽的妻子在網路上表示，福斯特長期跟蹤騷擾他們的女兒，最後甚至性侵，雖然女兒後來獲得禁制令保護，福斯特在假釋期間仍然不斷聯繫女兒，讓他們一直活在恐懼中，很怕女兒會遭遇不測。

史賓賽妻子表示，丈夫發現福斯特後，福斯特開始逃跑，這場追逐最後以一場意外終結，丈夫也有受傷，「他只是做了他應該做的事情，來保護我們未成年的孩子」。

警方原本以一級謀殺罪將史賓賽逮捕，但隔天就讓他以15萬美元（約台幣482萬元）保釋出獄。警長史丹利(John Staley)表示，案件將交由洛諾克郡(Lonoke)檢察辦公室決定是否會對史賓賽提出起訴，並稱整起事件是一個十分悲慘的情況。

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