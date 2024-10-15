BBC：中國環台軍演「懲罰」賴清德發言　美斥無正當理由

▲中國14日中台灣周邊展開「聯合利劍2024-B」軍演 。（圖／翻攝 中國海警、東部戰區）

記者葉睿涵／編譯

中國14日在台灣周邊展開大規模軍事演習，動員34艘海軍艦和125架戰機，進一步加劇台海緊張局勢。解放軍此次演習的目的旨在模擬從海陸空多方面對台發動攻擊，還將其命名為「聯合利劍2024-B」，顯示中國對台灣強硬立場的延續。然而，美國對此表示，中國的軍演並無正當理由。

BBC根據中國官媒發布的地圖指出，解放軍部署在台灣周圍的多個戰略位置，還聲稱這次演習涉及所有軍事部門，「充分測試了部隊的綜合聯合作戰能力」。儘管如此，台灣方面表示，軍事壓力升高並未對台灣造成過多影響，機場和港口仍保持正常運作，當局也加強了離島的警戒狀態。

自2022年以來，中國已多次在台灣近海舉行大型軍事演習，還頻頻派出戰機定期進入台灣領空。這樣的軍事壓力在美國眾議院議長裴洛西訪台後變得更加劇烈。中國一直視目前在台灣執政的民進黨為「推動台獨」的政黨，並因此斷絕了與台北政府的直接聯繫，兩岸關係持續緊張。

報導稱，中國此次演習的時間正值台灣總統賴清德發表國慶演說之際，而中國也批評賴清德的言論加劇了兩岸緊張局勢。北京長期視賴清德為主張台獨的「麻煩製造者」，因此加強了軍事威懾行動，並宣布台灣周邊幾個地區為禁區，向南北海岸發射了短程彈道飛彈。

對此，美國表示，賴清德的演說屬於例行性活動，中國的軍演並無正當理由，應避免進一步危害區域和平穩定的行動。