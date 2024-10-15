美選民組成多樣！　分析曝「教育程度」預測選民意向最準

▲美選拉鋸。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國選民類型非常豐富，舉凡性別、種族、地區等相當多樣，這些因素都可以解釋當前的政治狀況。然而，根據長期民主黨戰略家索斯尼克（Doug Sosnik）分析，如今在美國政治中，「預測一個人投票傾向的最佳單一指標，是其教育程度。」

索斯尼克曾擔任前總統柯林頓的幕僚長，並以深入分析的備忘錄聞名。他在接受CNN的《政治簡報》（CNN Political Briefing）podcast訪談時表示，川普在過去3個選舉周期中的崛起「加速並完成了自1970年代以來基於教育的政治重組」，這一重組始於當時中產階級的衰落。

隨著美國逐漸轉型為21世紀經濟體，受過教育的人群成為了「民主黨的基礎」，索斯尼克指出，相較之下，那些感到被社會拋棄的選民，就是現代共和黨的核心支持者。

在美國，擁有大學學歷的人約占全國財富的4分之3，但他們僅占全體人口的40%左右。

索斯尼克進一步表示，那些競爭激烈的七個左右的搖擺州之所以與美國其他地區不同，正是因為這些州的選民教育水平位於中間地帶，既沒有過多的大學畢業選民，也沒有過多的非大學畢業選民。他強調，這些州正是川普與賀錦麗（Kamala Harris）必須重點爭取的地方。