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加拿大驅逐6印度外交官！　杜魯道揭犯罪證據：無法接受

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

加拿大於14日驅逐了包括高級專員在內的6名印度外交官，指控他們與一名錫克分離主義領袖的謀殺案有關，並指責印度在加拿大進行更廣泛的針對異議分子的行動。同日，印度作出報復，下令驅逐包括代理高級專員在內的6名加拿大高級外交官，並宣布召回其駐加拿大的大使，這與加拿大先前宣稱的驅逐行動相矛盾。

這場外交衝突代表著2個大英國協國家之間關係的重大惡化。自去年加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，有證據顯示印度特工與在加拿大領土上暗殺錫克領袖尼加爾（Hardeep Singh Nijjar）後，加印關係便持續緊張。

杜魯道在新聞發布會上表示，政府現在擁有「清晰有力的證據」，表明印度政府的特工參與並持續從事對公共安全構成重大威脅的活動。他進一步指出，這些活動涉及秘密情報收集手段、脅迫行為，並針對南亞裔加拿大人，還涉及超過10起恐嚇和暴力行為，包括謀殺。

杜魯道強調「這是無法接受的」，並指控印度在加拿大進行犯罪活動，是一個根本性的錯誤。印度則一再否認杜魯道的指控，並於同日回應，批評杜魯道在調查中含有政治意圖。

加拿大皇家騎警在較早的新聞發布會上表示，印度政府發動了一場針對印度異議人士的廣泛行動，手段包括謀殺和勒索。警察還指控印度利用有組織犯罪來攻擊加拿大的南亞社區，並干涉民主進程。

加拿大外交部在聲明中指出，「這些外交官的驅逐決定是經過深思熟慮後作出的，並且是在加拿大皇家騎警收集了充分、明確且具體的證據後，將6名個人確定為與尼加爾案有關的關注對象後進行的。」

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