行李吊牌上留個資　女機場收「恐怖騷擾簡訊」嚇：他知道我住址

▲女等待轉機時被騷擾。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子透露，她在機場等待轉機時，由於在行李吊牌上留了個人資訊，結果手機突然收到一通令人毛骨悚然的簡訊，讓她當下很害怕自己的人身安全，誇張經歷引發關注。

自稱為克絲汀(Kirsten)的女子在TikTok上分享，她在機場等待轉機時，手機突然收到不認識的人傳來的簡訊，對方在簡訊中寫道，「哈囉，我的名字叫奈特，我看到你，覺得你很漂亮，所以我想辦法一定要和你說話」。

克絲汀表示，那名男子說是在行李吊牌上看到她的電話號碼，所以特別傳了簡訊過來希望能有機會認識，讓她非常害怕，「他如果真的想認識我，為什麼不能像正常人一樣過來和我說話就好，感覺隱私被侵犯，我完全不知道這個人是誰」。

克絲汀表示，吊牌上除了有電話，還有她的居住地址，讓她很擔心自己的安全，特別分享影片提醒大家，最好不要把個資寫在行李吊牌上。影片獲得上百網友留言，「這就是為什麼我不會在行李吊牌上留電話，外面怪人太多」、「所有女孩出門在外真的要小心一點」、「我看過空姐拍片提醒過，沒想到真的會有人遇到」。

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