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醜聞大PK：川普封口費、國會暴動打擊形象　賀錦麗丈夫是豬隊友

▲▼民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲隨著美選逐漸接近，共和黨參選人兼前總統川普與民主黨參選人、副總統賀錦麗的醜聞也成為人們關注焦點。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

隨著美國總統大選進入倒數階段，共和黨總統候選人川普與民主黨候選人賀錦麗的醜聞也成為選民關注的焦點。川普的情史、封口費案以及2020年國會暴動餘波未平，對其形象造成持續打擊；而賀錦麗的丈夫任德龍則因過去的外遇事件和與中國業務的聯繫，讓賀錦麗的團隊面臨挑戰。這些私生活與商業醜聞在競選的最後時刻，可能會左右2位候選人的支持率與選情走向。

▲▼川普的三任妻子，左為伊凡娜、中梅普爾斯、右梅蘭妮亞。（圖／達志影像／newscom）

▲川普的三任妻子，左為伊凡娜、中梅普爾斯、右梅蘭妮亞。（圖／達志影像／newscom）

川普的瘋狂情史：3任老婆都超正　剛娶梅蘭妮亞就纏上A片女星

川普的情史是一部充滿戲劇性的故事，從他1977年與第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）結婚開始，川普的感情生活就備受矚目。2人育有3個孩子，但川普在1980年代與演員梅普爾斯（Marla Maples）的緋聞成為媒體頭條，最終導致他與伊凡娜的婚姻於1992年破裂。

梅普爾斯與川普在1993年結婚，並誕下女兒蒂芙妮（Tiffany Trump），但這段婚姻也於1999年結束。川普的第三任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）是斯洛維尼亞名模，2人在2005年結婚，並育有一子巴倫（Barron Trump）。儘管2人的婚姻看似穩定，但川普的緋聞卻從未停止。

其中最引發關注的是川普與成人電影女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的婚外情。據丹尼爾斯稱，2人於2006年在川普與梅蘭妮亞婚後不久發生關係，這使川普的感情史再度成為焦點。儘管川普堅決否認這段緋聞，但丹尼爾斯的指控成為他的總統任期內最具爆炸性的醜聞之一。

▲▼川普封口費案22日在美國紐約曼哈頓刑事法庭開始審理。（圖／路透）

▲川普封口費案的34項指控成立，成為美國第一位被定罪的前總統。（圖／路透）

川普有罪：封口費案34項指控成立　美國第一位被定罪的前總統

圍繞川普的情史所展開的封口費案進一步加劇了他的法律困境。2016年總統大選期間，川普的私人律師科恩（Michael Cohen）向丹尼爾斯支付了13萬美元的封口費，以阻止她公開2人之間的婚外情。這筆款項在當時被認為是一種私人行為，但隨著事件曝光，這筆封口費被視為可能違反聯邦競選財務法的行為。科恩最終承認支付封口費，並於2018年被判刑。這不僅讓川普面臨法律挑戰，也暴露了他在競選期間試圖掩蓋負面消息的行動。2024年5月，陪審團判定川普與此案有關的34項罪名全部成立，對其政治聲譽造成巨大衝擊。

▲▼美國國會暴動,華盛頓,首都,國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普的煽動性言論釀成了2020年美國國會暴動事件。（圖／達志影像／美聯社）

輸不起的川普：慫恿支持者抗議　釀2020年國會暴動

2020年美國總統大選中，川普未能連任，敗給民主黨候選人拜登。然而，川普拒絕接受敗選結果，聲稱選舉過程存在廣泛舞弊，並多次公開要求支持者展開抗議。最終，這些言論導致了2021年1月6日發生的國會暴動。當天，大批川普支持者湧入國會大廈，試圖阻止國會認證拜登的選舉勝利，暴力衝突導致多人死亡和受傷，並造成國會大廈的嚴重破壞。川普因此面臨第二次彈劾指控，儘管彈劾案最終未能通過，但國會暴動成為他政治生涯中最具爭議的事件之一。

▲▼美國民主黨副總統參選人賀錦麗與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗本身並無太多醜聞，但其丈夫任德龍卻成為人們攻擊的對象。（圖／達志影像／美聯社）

賀錦麗的豬隊友：丈夫偷吃女兒老師還讓小三懷孕　

與川普的多重醜聞相比，賀錦麗的醜聞並不算多，但其丈夫任德龍的外遇事件也讓民主黨感到頭疼。據英國《每日郵報》報導，任德龍在與前妻克斯汀（Kerstin Emhoff）婚姻期間，與小女兒的老師內勒（Najen Naylor）發生婚外情，甚至使內勒懷孕，最終導致他與克斯汀長達16年的婚姻於2009年破裂。任德龍坦承了這段過去，但強調這發生在他與賀錦麗交往之前，且賀錦麗在婚前已知曉此事。任德龍公開表示，他對自己的行為深感後悔，但也指出這段經歷並未影響他與克斯汀的友好關係，以及他與賀錦麗現有的家庭和睦。

▲▼左圖為任德龍與前妻和女兒，右圖為介入任德龍第一段婚姻的小學教師內勒。（組圖／翻攝自X）

▲左圖為任德龍與前妻和女兒，右圖為介入任德龍第一段婚姻的小學教師內勒。（組圖／翻攝自X）

第二先生與中國的貿易往來：處理中國業務　多位前中共高官是顧問

任德龍的醜聞不僅限於外遇，他作為「歐華律師事務所」（DLA Piper）的合夥人，與中國多家國有企業的業務聯繫也引發關注。根據保守派媒體《國家脈動》報導，該事務所專門處理中國業務，並聘請多位前中共高階官員擔任顧問，協助處理法律事務。這些商業聯繫在美中貿易戰的背景下，成為外界質疑任德龍是否會對賀錦麗政治生涯產生負面影響的核心議題。

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