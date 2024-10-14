中共軍演不排除射導彈？顧立雄清晨主持應變會議　盯火箭軍動態

▲國防部長顧立雄。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

中共東部戰區14日宣布名為聯合利劍B圍台軍演，我國防部長顧立雄今天清晨主持應變中心管制會議，要求全軍官兵提高警覺、加強監控，並與海巡等單位綿密協調合作。國防部表示，已通令三軍各部隊，依國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，檢討適切兵力應處；情監偵系統嚴密掌握中共火箭軍部隊等動態，各外離島防區提高警覺，任務機、艦確依部頒接戰規則應對敵情。

國防部表示，我於13日即掌握可能發展、公布遼寧艦編隊海上動態，國防部長顧立雄率參謀總長梅家樹上將等重要幹部，於今日晨間主持應變中心管制會議，要求全軍官兵提高警覺、加強監控，並與海巡等單位綿密協調合作，以料敵從寬原則，依不升高衝突、不引發爭端態度應處，守護國防安全。

國防部表示，共軍非理性挑釁軍演，不但危及台海安全情勢、無益兩岸關係良性發展；更嚴重破壞印太區域安全情勢，威脅以規則為基礎的國際秩序。

國防部強調，已通令三軍各部隊，依國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，檢討適切兵力應處。情監偵系統嚴密掌握中共火箭軍部隊等動態，各外離島防區提高警覺，任務機、艦確依部頒接戰規則應對敵情。

國防部指出，結合軍事行動，對我進行認知威懾及社會分化等作為，係共軍一貫手段。國防部將在確保作戰安全前提下，適切公布海、空情動態，說明國軍應處措施；亦籲請媒體及社會大眾，勿受敵人釋放之錯、假訊息影響，軍民同心共同維護國防安全。