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大陸 大陸焦點 特派現場

陸軍演3不尋常訊號！李扁蔡都沒有　解放軍前將領：賴清德是第一人　

▲解放軍「聯合利劍-2024B」軍演首波畫面曝光。（圖／翻攝央視）

▲解放軍「聯合利劍-2024B」軍演首波畫面曝光。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

大陸今年第二次對台舉行實行軍演，強調劍指「台獨」而來。解放軍東部戰區今（14）日宣布實行「聯合利劍-2024B」演習，同時公布軍演科目與範圍。大陸退役解放軍將領、軍事專家王雲飛接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「利劍-B」演習比起以往出現三種不尋常訊號，過去李登輝、陳水扁、蔡英文時期都沒有出現，包括解放軍強烈針對「台灣領導人」，賴清德都是史上第一人。

今天清晨大陸官媒《央視》直播「聯合利劍-2024B」演習，東部戰區釋出最新軍演示意圖，以及本次演習作戰科目，宣布組織東部戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，演習範圍針對「台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東」。

解放軍東部戰區新聞發言人李熹稱，有艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

針對本次演習重點，大陸解放軍前驅逐艦副艦長、前轟炸機領航員、軍事專家王雲飛接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，就他個人觀察這次出現三項不尋常的訊號，甚至第一次出現都在「聯合利劍-2024B」軍演一次反應出來。

首先回顧大陸對台幾個重要軍演歷史，王雲飛指出，李登輝1996年訪美（台海飛彈危機），2022年裴洛西訪台後「大規模圍台軍演」、2023年蔡英文訪美（3天圍台演習），大陸的對台軍事演習都是針對「台灣領導人出訪或是國外高級官員到訪」，警告意味濃厚，同時劍指「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉。

王雲飛分析，今年大陸5月「聯合利劍-2024A」，還有10月14日「聯合利劍-2024B」，完全專門針對賴清德「新兩國論」、「祖國論」，以及兩岸互不隸屬言行，無關出訪或到訪的誘因。

「說明大陸對『台獨』分裂言行緊縮程度，出現更嚴德管控，李登輝、阿扁、蔡英文都沒有過的『危險待遇』，賴清德是唯一。」王雲飛說。

▲▼ 「聯合利劍－2024B」演習標示台灣六個港口，「首次」明確公布「對港對域封控 。（圖／翻攝 中國軍事）

▲「聯合利劍－2024B」演習標示台灣六個港口，「首次」明確公布「對港對域封控 」。（圖／翻攝 中國軍事）

第二個不尋常訊號，王雲飛指出，大陸軍方「第一次」明確表態「要港要域封控」「對海對陸打擊」。「這是在李登輝到蔡英文時期（扣除馬英九時代）都沒出現過如此明確內容，主要針對台灣港口模擬演訓，甚至『首次』把台北、基隆、台東、花蓮、高雄、台中六個港口全部標示。」

王雲飛進一步說，過去解放軍曾強調火力打擊，比如裴洛西訪台後的圍台軍演。「這次解放軍第一次明確提出『對陸打擊』，至於是哪些地方，回到上述6個港口，就是展現模擬落地打擊目標。」

「要港要域封控」也反映在這次大陸海警艦隊「首次」巡台，王雲飛指出，封鎖區一定會出動海警進行輔助性行動，這也是過去沒有過的演習戰略，這次明確顯示「聯合戰略警區」，解放軍加上海警，預示著以後對封控區管理，將是「軍警」同時協同進行。

▲解放軍「聯合利劍-2024B」軍演首波畫面曝光。（圖／翻攝央視）

▲陸軍事專家分析，解放軍特別代號「聯合利劍」系列演習，針對賴清德和台獨而來。（圖／翻攝 中國軍事）

第三個不尋常訊號，王雲飛指出，「大陸一年兩次針對台灣領導人進行環台演習，過去大陸大小演習都有好幾次，大規模陸海空火力集中，甚至有特別代號的『聯合利劍』演習，多年來創下『第一次』。」

「即使是李登輝、陳水扁、蔡英文都沒有過，賴清德任內又是『第一人』，這也凸顯大陸針對台獨分裂份子的軍事懲戒程度比以前加大！」王雲飛諷刺地說。

另外，我海軍司令唐華日前指出解放軍對台，採取緩慢、不斷加強施壓力道的「蟒蛇戰略」，隨時做好封鎖台灣的準備？王雲飛也證實大陸解放軍已經朝向這方向。

王雲飛說，「很多人還不以為然，『蟒蛇戰略』纏死、封死就是這個（利劍）戰略，實際反應大陸不只有單純封鎖，還有火力打擊同時進行，也就是對海、對陸打擊，要港要域封控可能同時進行。」

「大陸現在不斷收緊對賴清德的台獨言行的緊箍咒，不斷加大打擊力度，不斷把兩岸統一進程推向縱深。」王雲飛也提醒，「他（賴清德）繼續下去，誰都不能保證哪一天會『劍指獨巢』，可見大陸對賴清德是非常失望，演習的天數長短不重要，實際上軍事懲戒程度已經加大。」

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