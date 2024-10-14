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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩岸缺乏互信導致中共軍演　李彥秀：賴清德說再多都被視為挑釁

▲▼立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中共解放軍東部戰區今（14日）清晨宣布，展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演。國民黨立委李彥秀感嘆，綠營以為總統賴清德的國慶演說有釋出善意，但實際上卻被對岸視為挑釁，民共兩黨猶如活在平行宇宙，如今兩岸交流總是被扣上反滲透法大帽子，善意交流都被說成舔共賣台，兩岸僵局當然無解。

李彥秀指出，賴清德在「國慶晚會」與「國慶典禮」談話，綠營視為向對岸釋出的善意，中共卻宣布軍演，黨媒並以「三個嚴重」批評賴，綠營則反批，賴清德講得再好，中共都不會開心。這顯示民共之間，猶如兩條毫無交集的平行線，生活在平行宇宙。

李彥秀續指，賴清德為了總統權位，必須向中華民國體制妥協，但是又必須在兩岸上採取高姿態，才能對深綠獨派有所交代；8年來兩岸漸行漸遠，對岸領導高層也必須向黨內的「鷹派」有所表示，讓兩岸的「惡意螺旋」攀向高峰。

李彥秀強調，互信、互動、互惠是兩岸交往的基石，2016年以後，兩岸官方互動完全中斷，民間交流更動輒被扣上「反滲透法」的大帽子，原本互惠的兩岸經貿反而成為制裁的工具，將「兩岸善意」打為舔共賣台，而民進黨無意也無法建立兩岸的互信，兩岸的僵局當然無解。

李彥秀認為，中共圍台軍演當然無益於兩岸「善意螺旋」的堆疊，反而加深國際與台灣人民的疑慮，也會讓互信盡失，增加地緣政治的緊張，以及區域衝突的風險。而賴清德的「中華民國」論述，李彥秀也說，背後只是「兩國論」的新瓶舊酒，民共間缺乏互信基礎，再多的「善意喊話」，都會被視為「挑釁叫板」。

藍委賴士葆也說，中共軍演當然是對賴一路以來強調兩國論的回應，賴的言論要擁抱中華民國當然樂見，但是他前面38年中華民國在大陸的歷史不要，不談抗戰、台灣光復，是道地的新兩國論，他不能完整表述兩國論就因為美國反對，所以是拿中華民國借殼上市，也吃中華人民共和國豆腐。

賴士葆嘆，中共軍演沒有人喜歡，當家的應該要思考兩岸和平，對話比對抗重要，和平交流才是避戰之道，兩岸人民多來往，絕對可以降低衝突的可能性。
 

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