國安單位：中共軍演是對全球民主國挑釁　台灣會跟國際共管風險

▲解放軍「聯合利劍-2024B」軍演首波畫面曝光。（圖／翻攝央視）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍14日清晨啟動「聯合利劍-2024B」演習。我國安人士受訪時表示，中國此舉不是只針對台灣，更是針對全球民主國家的公然挑釁；因此，台灣必須，也將持續與國際民主陣營協力，以共同管控中國風險，確保區域的安全穩定。

國安人士表示，中國持續對第一島鏈內三海（東海、台海、南海）進行各種施壓騷擾，對日侵害領空、對台軍事演習、對菲律賓引發流血衝突，對越南漁民毆打攻擊等。

國安人士指出，近期藉著年度中央軍委會的「全軍戰略演習」，增加施壓騷擾的規模，中國及俄羅斯兩國海警船也於10月1日聯合駛入北極海，引起美國等北約國家擔憂。

該人士說，最近中國以海警編隊及「遼寧號」航母艦隊再對日本、菲律賓等第一島鏈周邊國家同步進行騷擾。

對於中共的軍演動作，國安人士說，國安會秘書長吳釗燮上午受訪時有提到，中國在上午5點宣布軍演，接著就開始進行演習，這種作法不符合國際法規「先預告」的相關規範；另外用軍力來威脅其他國家，這和聯合國憲章「以和平方式解決爭端」的基本精神也相互違背，所以對中國這種作法，相信國際社會與台灣人民會有一定程度的認知。

國安單位也彙整國際友盟的公開談話，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）針對本次軍演發布新聞稿指出，美國對於中國人民解放軍在台海及台灣周邊進行的聯合軍事演習深表關切，呼籲中國保持克制，避免任何進一步可能破壞台海及更廣泛地區和平穩定的行為，這對於區域和平與繁榮至關重要，也受到國際關注。米勒表示，美國將繼續監控中國的活動，並與盟友及夥伴就共同關切的議題進行協調。

日本外務省消息人士也向NHK表示，「正密切注意以及蒐集資訊。台灣海峽的和平與穩定，不僅對日本也對國際社會極為重要，將會關注相關動向」。防衛省消息人士也指出，「分析中國軍隊實際會採取何種行動的同時，自衛隊將警戒與監視，以確保萬無一失」。

對此，我國安人士向媒體表示，上個月的聯合國大會，美國國務卿布林肯與中國外交部長王毅會晤，向王毅強調維持台海和平及穩定的重要性；並針對中國在南海危險與破壞穩定的行動，以及支持俄羅斯軍工業基礎等行徑表達嚴正關切。

國安人士說，中國外長王毅上月底才在聯合國大會發表演講，力推中國的烏克蘭戰爭和平方案，解放軍以及海警部隊卻在第一島鏈不斷滋擾衝突，再度凸顯中國內部的手腳不協調。

該人士認為，國際社會對總統國慶演說內容皆認知平穩、並無挑釁之意，中國卻以莫須有的理由，對台海以及印太區域進行單邊騷擾。台灣將與民主陣營與國際社會合作，維持區域安全穩定，共同管控中國風險。⁩