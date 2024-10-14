　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安單位：中共官方大量發布馬英九言論　合理化聯合利劍B軍演

▲▼大陸解放軍宣布實行「聯合利劍-2024B」演習，。 。（圖／翻攝 央視、東部戰區）

▲中共解放軍宣布啟動「聯合利劍-2024B」演習 。（圖／翻攝 央視、東部戰區）

記者陶本和／台北報導

中共解放軍14日清晨啟動「聯合利劍-2024B」圍台軍演。對此，國安人士彙整公開情資發現，中方所釋出訊息，除了透過中國外交部向國際宣示，針對台灣雙十國慶後的「主敘事」；也要為了對內鞏固，因此大量發送同樣敘事、以及前總統馬英九的談話內容，形塑其軍演的合理性。

回溯到國慶演說前3天，也就是10月7日上午，就有報導公開指出，我國安單位已有相關掌握，不論賴清德在國慶演說的談話內容為何，中共都會啟動軍演，而且早預言軍演名稱即是「聯合利劍B」。

對於中共本次軍演，國安人士14日下午受訪表示，賴清德國慶演說後，中國外交部首先回應「台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，根本不存在所謂『主權』」，當晚中國官媒《看台海》、《央視軍事》也發文並標註「＃台灣從來不是也絕不可能成為一個國家」。

該人士說，經過官方刻意擴散《央視軍事》的發文七小時已達近5000萬閱讀量，明顯經過刻意操作，而這個敘述也是北京對應我國國慶的主敘述。

對於中國的這些敘事內容，國安人士表示，跟國際上認知完全相反，也跟台灣社會理解不同，當中更有很多造假成分。他舉例，因馬英九與北京論調相同，因此被中國官方大幅運用擴散，好比央視微博於國慶當日發表「不出席『雙十』活動  馬英九怒批賴清德所謂『新兩國論』」；而抖音帳號《今日海峽》也上傳馬英九呼籲賴清德懸崖勒馬、放棄兩國論等內容。

經相關單位分析，中方所釋出訊息，除了透過中國外交部向國際宣示，主要也是為了對內鞏固，因此開始大量發送同樣敘事、以及馬英九的談話內容，形塑其軍演的合理性。

國安單位整理公開情資發現，在演習首日，人民日報二版就引述馬英九以及馬辦執行長蕭旭岑的說法，指控賴清德提出新兩國論，引發台海緊張，已經成為一個不折不扣的麻煩製造者，批評賴清德只是借用中國民國的殼，拜的是台獨的祖先，相關敘事的粗鄙瘋狂。

ET快訊
快訊／基隆港橋式起重機「整座倒塌」！　驚人畫面曝光
力積電與日本合作破局　SBI社長氣炸痛罵「極度沒信用」
「狗頭幫」抄了！私藏火力驚人　角頭爽開瑪莎拉蒂
陸軍演「3種不尋常訊號」　李扁蔡時期都沒有
台灣富裕排名　安聯：全世界第5、亞洲第2
郭雪芙斷聯宋米秦！被問Dream girls合體「尬笑」認：
徐乃麟「缺席汪建民告別式」原因曝　私下想送奠儀遭家屬拒絕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

繼續封殺總預算？　國民黨團：等韓國瑜召開協商再決定是否付委　

國安單位：中共軍演是對全球民主國挑釁　台灣會跟國際共管風險

謝國樑守住基隆　凌濤揭「綠營3錯誤」：林右昌壞了賴清德整盤棋

國安單位：中共官方大量發布馬英九言論　合理化聯合利劍B軍演

蔡英文抵達捷克布拉格！　親手送上「台灣家鄉味」為留學生解鄉愁

賴清德原派陳建仁任APEC代表！遭北京施壓被拒　傳改派施振榮

爆台鐵砸4.8億裝「遮斷器」僅完成28％　黃國昌：8個月發生104次異常

蔡英文曬出訪捷克照！　網友見「1舉動」驚呼：沒了總統架子

北檢稱沒問周榆修「為何退民進黨」　黃國昌：公然說謊已不是第一次

共軍今晨宣布圍台軍演　民進黨團：賴清德談和平、中國卻秀肌肉

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

蕭敬騰婚禮甜吻Summer　曬「13.33克拉千萬鑽戒」：一生愛妳

快訊／國道3號深夜嚴重車禍！1車凹爛扭曲　2人頭顱破裂慘死

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

繼續封殺總預算？　國民黨團：等韓國瑜召開協商再決定是否付委　

國安單位：中共軍演是對全球民主國挑釁　台灣會跟國際共管風險

謝國樑守住基隆　凌濤揭「綠營3錯誤」：林右昌壞了賴清德整盤棋

國安單位：中共官方大量發布馬英九言論　合理化聯合利劍B軍演

蔡英文抵達捷克布拉格！　親手送上「台灣家鄉味」為留學生解鄉愁

賴清德原派陳建仁任APEC代表！遭北京施壓被拒　傳改派施振榮

爆台鐵砸4.8億裝「遮斷器」僅完成28％　黃國昌：8個月發生104次異常

蔡英文曬出訪捷克照！　網友見「1舉動」驚呼：沒了總統架子

北檢稱沒問周榆修「為何退民進黨」　黃國昌：公然說謊已不是第一次

共軍今晨宣布圍台軍演　民進黨團：賴清德談和平、中國卻秀肌肉

「最美地下街」客單飆6000元！年輕人看球、追星新據點　明年串連2區更好逛

竹市最大場秋季校園徵才博覽會　10／16釋出逾5千職缺

國際關注中共軍演　彭博專欄作家：唯一戰爭挑起者是中國

《黑白大廚》邀請「白腫圓老師」評分　兔兔埋頭嗑網笑：評審很餓

「借我1億⋯」《認哥》班底李陳鎬欠債不還　防彈Jimin、李壽根都受害

聽蕭敬騰告白落淚！衛斯理問妻「來世如何找妳」朱芯儀反應網笑炸

竹市小小策展人校園實踐專業　跨縣市成果展大放異彩

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市！酥炸雞肉裹滿奶辣醬超罪惡

健保愛心專戶清償289萬欠費！　台北91戶弱勢家庭受惠

社子島單車步道旁驚見男性浮屍　嚇壞晨運民眾！身分待查

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

政治熱門新聞

迎戰大罷免潮　藍黨團：將罷免不適任綠委反制

快訊／賴清德早上召開國安高層會議　下令掌握中共聯合利劍B軍演

謝國樑贏了？　律師舉「他」為例：是福是禍很難說

媒體人：林右昌不必再想選其他直轄市

基隆市長罷免投票「不同意過半」　拆樑團體宣布行動失敗

中共啟動聯合利劍B圍台軍演　國防部：強烈譴責不理性挑釁行為

蔡英文曬出訪捷克照！　網友見「1舉動」驚呼：沒了總統架子

賴清德主持國安高層會議畫面曝光！　邱義仁、傅棟成也與會

謝國樑保住位置　林右昌：基隆將質變

中共啟動聯合利劍B圍台軍演　軍方：截至8點偵獲共機25架次

分析／罷樑只是暖身！　綠營明年不排除遍地開花掀「大罷免時代」

10天前國安已預告「中共利劍B軍演」　軍方釋影片！文宣戰迎敵

黃國昌：老共憑什麼對台發動軍演？

翁曉玲提案刪中國人繼承遺產200萬門檻　林楚茵：是要拖累台灣嗎？

更多熱門

相關新聞

陸軍演3種不尋常訊號！李扁蔡時期都沒有

陸軍演3種不尋常訊號！李扁蔡時期都沒有

大陸今年第二次對台舉行實行軍演，強調劍指「台獨」而來。解放軍東部戰區今（14）日宣布實行「聯合利劍-2024B」演習，同時公布軍演科目與範圍。大陸退役解放軍將領、軍事專家王雲飛接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「利劍-B」演習比起以往出現三種不尋常訊號，過去李登輝、陳水扁、蔡英文時期都沒有出現，包括解放軍強烈針對「台灣領導人」，賴清德都是史上第一人。

陸客偷渡橡皮艇曝光！小小一艘物資超齊全

陸客偷渡橡皮艇曝光！小小一艘物資超齊全

共軍今晨宣布圍台軍演　民進黨團：賴清德談和平、中國卻秀肌肉

共軍今晨宣布圍台軍演　民進黨團：賴清德談和平、中國卻秀肌肉

解放軍軍演「航母艦載機」出擊畫面曝 各軍種演練科目同時釋出

解放軍軍演「航母艦載機」出擊畫面曝 各軍種演練科目同時釋出

中共軍演　國民黨籲綠回歸憲法改善兩岸關係

中共軍演　國民黨籲綠回歸憲法改善兩岸關係

關鍵字：

中共解放軍軍演台灣敘事

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

殯葬界蔡依林遭逼強拍性愛片！角頭設局交往卻施虐

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！

好市多冷凍生蝦仁「產地越南」嚇到不敢買！　內行人打臉

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝

首次出現！陸對台軍演模擬「要港要域封控」

快訊／國台辦實施懲戒！台獨名單再新增3人　

北海道將初雪　今年恐重演雪蟲大爆發

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面