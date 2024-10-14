國安單位：中共官方大量發布馬英九言論　合理化聯合利劍B軍演

▲中共解放軍宣布啟動「聯合利劍-2024B」演習 。（圖／翻攝 央視、東部戰區）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍14日清晨啟動「聯合利劍-2024B」圍台軍演。對此，國安人士彙整公開情資發現，中方所釋出訊息，除了透過中國外交部向國際宣示，針對台灣雙十國慶後的「主敘事」；也要為了對內鞏固，因此大量發送同樣敘事、以及前總統馬英九的談話內容，形塑其軍演的合理性。

回溯到國慶演說前3天，也就是10月7日上午，就有報導公開指出，我國安單位已有相關掌握，不論賴清德在國慶演說的談話內容為何，中共都會啟動軍演，而且早預言軍演名稱即是「聯合利劍B」。

對於中共本次軍演，國安人士14日下午受訪表示，賴清德國慶演說後，中國外交部首先回應「台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，根本不存在所謂『主權』」，當晚中國官媒《看台海》、《央視軍事》也發文並標註「＃台灣從來不是也絕不可能成為一個國家」。

該人士說，經過官方刻意擴散《央視軍事》的發文七小時已達近5000萬閱讀量，明顯經過刻意操作，而這個敘述也是北京對應我國國慶的主敘述。

對於中國的這些敘事內容，國安人士表示，跟國際上認知完全相反，也跟台灣社會理解不同，當中更有很多造假成分。他舉例，因馬英九與北京論調相同，因此被中國官方大幅運用擴散，好比央視微博於國慶當日發表「不出席『雙十』活動 馬英九怒批賴清德所謂『新兩國論』」；而抖音帳號《今日海峽》也上傳馬英九呼籲賴清德懸崖勒馬、放棄兩國論等內容。

經相關單位分析，中方所釋出訊息，除了透過中國外交部向國際宣示，主要也是為了對內鞏固，因此開始大量發送同樣敘事、以及馬英九的談話內容，形塑其軍演的合理性。

國安單位整理公開情資發現，在演習首日，人民日報二版就引述馬英九以及馬辦執行長蕭旭岑的說法，指控賴清德提出新兩國論，引發台海緊張，已經成為一個不折不扣的麻煩製造者，批評賴清德只是借用中國民國的殼，拜的是台獨的祖先，相關敘事的粗鄙瘋狂。