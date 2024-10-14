　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／中共啟動聯合利劍B演習　國防部1700說明最新軍演狀況

記者郭運興／台北報導

中共東部戰區14日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍B」圍台軍演。對此，總統賴清德上午召開國安高層會議，指示相關單位應處，而國防部也發出聲明強烈讉責，並嚴密掌握中共火箭軍部隊等動態。面對中共軍演，國防部規劃在下午5時整召開臨時記者會，說明中共軍演狀況，《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

針對中共圍台軍演，我國防部長顧立雄今天清晨主持應變中心管制會議，要求全軍官兵提高警覺、加強監控，並與海巡等單位綿密協調合作。國防部表示，已通令三軍各部隊，依國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，檢討適切兵力應處；情監偵系統嚴密掌握中共火箭軍部隊等動態，各外離島防區提高警覺，任務機、艦確依部頒接戰規則應對敵情。

國防部指出，總統賴清德國慶演說凸顯兩岸關係現狀，以及維護台海和平穩定與人民福祉的堅定意志；中共所謂「挑釁滋事」完全悖離事實。

此外，國防部也強調，「加劇兩岸緊張破壞臺海和平穩定」者，實為中共各項不理性挑釁行動；不斷以恫嚇、威懾等手段，壓縮我國際生存空間。面對敵情威脅，全體國軍官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國防安全。

另外，負責文宣戰第一波攻勢的軍聞社，也於上午8時發出1分40秒的文宣心戰影片。

而總統府指出，總統賴清德早上已經召開國安高層會議，指示相關單位應處，國軍對於中共軍演狀況皆有全面掌握，行政院也會注意相關民生議題，維護社會安定。面對外部威脅，我政府會持續捍衛民主自由的憲政體制，有信心、有能力守護國家安全，請國人放心。

總統府強調，當前國際社會的高度共識是維持台海及印太區域和平穩定，中國應該正視中華民國台灣存在的事實並尊重台灣人民選擇民主自由的生活方式，勿再軍事挑釁，破壞區域的和平穩定現狀，威脅台灣的民主自由。

 還想看更多...

►10天前國安已預告「中共利劍B軍演」　軍方釋影片！文宣戰迎敵

►中共啟動聯合利劍B圍台軍演　國防部：強烈譴責不理性挑釁行為

►快訊／賴清德早上召開國安高層會議　下令掌握中共聯合利劍B軍演

►中共啟動聯合利劍B圍台軍演　軍方：截至8點偵獲共機25架次

▼總統賴清德召開國安高層會議。（圖／賴清德臉書）

▲▼總統賴清德召開國安高層會議。（圖／賴清德臉書）

▼ 中共14日宣布展開「聯合利劍－2024B」演習 。（圖／翻攝 中國軍事）

▲▼ 「聯合利劍－2024B」演習 。（圖／翻攝 中國軍事）

ET快訊
快訊／新北騎士失控自摔　血流滿面命危送醫
快訊／結束了！解放軍：「聯合利劍-2024B」圓滿完成
陸海警萬噸艦首次加入對台演習　艦首有撞角...配速射砲及直升
00887盤中刷史上新低！再灌10萬交易量　溢價幅度逾27%
快訊／諾貝爾經濟學獎揭曉！　3美學者享殊榮
3億橋式機爛毀　中櫃回應了
快訊／陸軍演不針對台灣民眾　國台辦：堅決懲戒賴清德「台獨」謬
快訊／中共圍台軍演　最新概況曝
驚悚畫面曝！警方開7槍　副駕中彈「身上2個洞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

致敬捷克已故前總統哈維爾　蔡英文：團結面臨挑戰就可共度難關

中共軍演跟「祖國論」有關？　洪申翰轟：中國玻璃心聽到事實就崩潰

快訊／最新中共圍台軍演概況　國防部偵獲共機125架次、共艦17艘

中共圍台軍演　王定宇提醒：別掉進中國試圖制約的邏輯陷阱

LIVE／中共啟動聯合利劍B演習　國防部1700說明最新軍演狀況

兩岸缺乏互信導致中共軍演　李彥秀：賴清德說再多都被視為挑釁

中共「利劍演習」名稱疑抄襲　美日正版「利劍軍演」10／23展開

被列「台獨頑固分子」懲治　沈伯洋不意外：嚴防中國進一步灰色地帶作戰

續封殺總預算？程委會明排入議程　藍：韓國瑜協商後再看是否付委　

國安單位：中共軍演是對全球民主國挑釁　台灣會跟國際共管風險

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【颱風假的老師】嘴角怎麼壓不下去了XD？

蕭敬騰婚禮甜吻Summer　曬「13.33克拉千萬鑽戒」：一生愛妳

致敬捷克已故前總統哈維爾　蔡英文：團結面臨挑戰就可共度難關

中共軍演跟「祖國論」有關？　洪申翰轟：中國玻璃心聽到事實就崩潰

快訊／最新中共圍台軍演概況　國防部偵獲共機125架次、共艦17艘

中共圍台軍演　王定宇提醒：別掉進中國試圖制約的邏輯陷阱

LIVE／中共啟動聯合利劍B演習　國防部1700說明最新軍演狀況

兩岸缺乏互信導致中共軍演　李彥秀：賴清德說再多都被視為挑釁

中共「利劍演習」名稱疑抄襲　美日正版「利劍軍演」10／23展開

被列「台獨頑固分子」懲治　沈伯洋不意外：嚴防中國進一步灰色地帶作戰

續封殺總預算？程委會明排入議程　藍：韓國瑜協商後再看是否付委　

國安單位：中共軍演是對全球民主國挑釁　台灣會跟國際共管風險

以色列擴大戰場為中東亂局再添亂　賀錦麗選情恐受影響

根本「說謊專家」的三大星座！TOP 1邏輯之神又懂察言觀色難被發現

61歲黛咪摩爾「自毀容貌45遍」　新片突破出道40年最大尺度！

寵物友善餐廳貼「限國小畢業以上入店」公告　網友挺

快訊／新北淡水騎士失控自摔　血流滿面命危送醫

全台6飯店集團線上旅展！「嘉義101」2折　北海道民宿住2晚免7千

中櫃20號碼頭原就安排11月進行4個月整修　船席改排到公共碼頭

台北第4家！老無鍋插旗永康商圈　暫定明年1月開幕

「不想被打爆」　林詔恩連兩年季後賽登板心境不同　

解放軍「圍台軍演」　軍事專家稱：台灣像「豪豬」南部是大腦

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

政治熱門新聞

迎戰大罷免潮　藍黨團：將罷免不適任綠委反制

快訊／賴清德早上召開國安高層會議　下令掌握中共聯合利劍B軍演

謝國樑贏了？　律師舉「他」為例：是福是禍很難說

蔡英文曬出訪捷克照！　網友見「1舉動」驚呼：沒了總統架子

媒體人：林右昌不必再想選其他直轄市

基隆市長罷免投票「不同意過半」　拆樑團體宣布行動失敗

中共啟動聯合利劍B圍台軍演　國防部：強烈譴責不理性挑釁行為

快訊／最新中共圍台軍演概況　國防部偵獲共機125架次、共艦17艘

賴清德主持國安高層會議畫面曝光！　邱義仁、傅棟成也與會

謝國樑保住位置　林右昌：基隆將質變

中共啟動聯合利劍B圍台軍演　軍方：截至8點偵獲共機25架次

分析／罷樑只是暖身！　綠營明年不排除遍地開花掀「大罷免時代」

10天前國安已預告「中共利劍B軍演」　軍方釋影片！文宣戰迎敵

黃國昌：老共憑什麼對台發動軍演？

更多熱門

相關新聞

中共軍演　李彥秀：賴清德說再多都被視為挑釁

中共軍演　李彥秀：賴清德說再多都被視為挑釁

中共解放軍東部戰區今（14日）清晨宣布，展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演。國民黨立委李彥秀感嘆，綠營以為總統賴清德的國慶演說有釋出善意，但實際上卻被對岸視為挑釁，民共兩黨猶如活在平行宇宙，如今兩岸交流總是被扣上反滲透法大帽子，善意交流都被說成舔共賣台，兩岸僵局當然無解。

彭博專欄作家：唯一戰爭挑起者是中國

彭博專欄作家：唯一戰爭挑起者是中國

國安單位：中共軍演是對全球民主國挑釁　台灣會跟國際共管風險

國安單位：中共軍演是對全球民主國挑釁　台灣會跟國際共管風險

國安單位：中共官方大量發布馬英九言論　合理化聯合利劍B軍演

國安單位：中共官方大量發布馬英九言論　合理化聯合利劍B軍演

陸軍演3種不尋常訊號！李扁蔡時期都沒有

陸軍演3種不尋常訊號！李扁蔡時期都沒有

關鍵字：

聯合利劍軍演國防部賴清德記者會中共

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

殯葬界蔡依林遭逼強拍性愛片！角頭設局交往卻施虐

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

好市多冷凍生蝦仁「產地越南」嚇到不敢買！　內行人打臉

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

蕭敬騰婚禮被爸爸催生！51歲Summer 1句話早表態

大谷長打遭改判　打點沒了引不滿

首次出現！陸對台軍演模擬「要港要域封控」

陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面