LIVE／中共啟動聯合利劍B演習　國防部1700說明最新軍演狀況

記者郭運興／台北報導

中共東部戰區14日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍B」圍台軍演。對此，總統賴清德上午召開國安高層會議，指示相關單位應處，而國防部也發出聲明強烈讉責，並嚴密掌握中共火箭軍部隊等動態。面對中共軍演，國防部規劃在下午5時整召開臨時記者會，說明中共軍演狀況，《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

針對中共圍台軍演，我國防部長顧立雄今天清晨主持應變中心管制會議，要求全軍官兵提高警覺、加強監控，並與海巡等單位綿密協調合作。國防部表示，已通令三軍各部隊，依國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，檢討適切兵力應處；情監偵系統嚴密掌握中共火箭軍部隊等動態，各外離島防區提高警覺，任務機、艦確依部頒接戰規則應對敵情。

國防部指出，總統賴清德國慶演說凸顯兩岸關係現狀，以及維護台海和平穩定與人民福祉的堅定意志；中共所謂「挑釁滋事」完全悖離事實。

此外，國防部也強調，「加劇兩岸緊張破壞臺海和平穩定」者，實為中共各項不理性挑釁行動；不斷以恫嚇、威懾等手段，壓縮我國際生存空間。面對敵情威脅，全體國軍官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國防安全。

另外，負責文宣戰第一波攻勢的軍聞社，也於上午8時發出1分40秒的文宣心戰影片。

而總統府指出，總統賴清德早上已經召開國安高層會議，指示相關單位應處，國軍對於中共軍演狀況皆有全面掌握，行政院也會注意相關民生議題，維護社會安定。面對外部威脅，我政府會持續捍衛民主自由的憲政體制，有信心、有能力守護國家安全，請國人放心。

總統府強調，當前國際社會的高度共識是維持台海及印太區域和平穩定，中國應該正視中華民國台灣存在的事實並尊重台灣人民選擇民主自由的生活方式，勿再軍事挑釁，破壞區域的和平穩定現狀，威脅台灣的民主自由。

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▼總統賴清德召開國安高層會議。（圖／賴清德臉書）

▼ 中共14日宣布展開「聯合利劍－2024B」演習 。（圖／翻攝 中國軍事）