「Chill玩科技 耀動台南400」活動登場　黃偉哲邀民眾體驗科技趣味

▲台南市長黃偉哲特地親臨會場，與數位發展部數位產業署主秘黃雅萍一同騎上自行車，體驗AR虛擬單車訓練，也象徵台南智慧城市不斷往前邁進。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

以數位科技建構智慧生活新體驗為主軸的「Chill玩科技 耀動台南400」活動，12日在台南新光三越小西門廣場舉辦，現場集結25項創新智慧應用服務，並設置體感遊樂區、AIoT互動區、5G元宇宙區與創客實作區4大展區，吸引許多民眾前來參與。

台南市長黃偉哲特地親臨會場，與數位發展部數位產業署主秘黃雅萍一同騎上自行車，體驗AR虛擬單車訓練，也象徵台南智慧城市不斷往前邁進。





黃偉哲市長致詞時提及特斯拉最新發表的無人計程車，感嘆AI技術的日新月異，將成為人類生活中不可或缺的一部分；黃偉哲指出，台南市長期關注並致力於科技發展，在智慧城市方面的成果相當豐碩，此次感謝中央及各家企業的協助，藉由活動讓民眾感受台南的AI科技及運用，同時也了解到科技在運動、娛樂及生活等方面的融合及影響。

台南市研考會表示，今年度市府規劃了一系列的活動，目的就是要加深民眾對台南這塊土地的認識與了解，而在台南400的尾聲推出「Chill玩科技 耀動台南400」，除了展示台南近期在智慧城市科技推動的成果外，也期望引領民眾以數位科技感受未來的台南，見證科技如何引領台南邁向智慧城市的嶄新時代。





「Chill玩科技 耀動台南400」智慧科技家庭日體驗活動，為期兩天，現場設有巨型曲面螢幕，邀請民眾一睹未來台南建設與發展，體驗不受時間、空間限制的AR虛擬單車騎乘。活動展示提供豐富的體驗內容，不論是想要透過AI來感受台灣國球「棒球」的魅力，或是虛擬實境帶來沉浸式的未來科技體驗，甚至動手做做看的木工機械人、智慧盆栽等，均可滿足各年齡層民眾需求。

另外，活動現場更搭建智慧城市成果長廊，邀請民眾參與成果長廊QR-Code集章活動與體驗AR虛擬單車騎乘應用，就有機會獲得台南400限量紀念好禮。歡迎有興趣的朋友關注活動FB粉絲專頁，了解更多活動詳情。