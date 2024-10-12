吐瓦魯總理戴斐立二訪古都台南　走訪台南知名古蹟

▲吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）特地南下造訪台南，12日在葉澤山副市長與文化局謝仕淵局長的陪同下，走訪台南知名古蹟安平古堡及安平開台天后宮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）日前率訪問團抵台參加國慶相關活動，這乃是戴斐立總理2024年2月上任以來，第二次率團來台，而兩次訪台行程中，他皆特地南下造訪台南，12日在葉澤山副市長與文化局謝仕淵局長的陪同下，走訪台南知名古蹟安平古堡及安平開台天后宮。

葉澤山副市長表示，非常歡迎戴斐立總理今年二度來台、也二度造訪台南，他相信不論是從首訪時參觀的奇美博物館到這次的安平古堡，皆是台南知名的景點，是認識台南的最佳管道。

今年是台南400，而安平古堡是台南400的起點，能在此年、此地迎接重要國賓，是台南的榮幸，他也歡迎戴斐立總理伉儷多走走看看，以深度方式體驗台南傲人的美食與美景。戴斐立總理擁有法學專業背景，為該國第一位在紐西蘭獲得律師資格的人。他首次造訪台南乃是受邀參加520總統副總統就職國宴，並以奇美博物館作為他訪問台南的重點行程。中華民國與吐瓦魯於1979年建交，是我國三大太平洋友邦（含馬紹爾群島及帛琉）中，最早建立邦交的國家。