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台南議員看違停氣炸！祭出「1000元檢舉獎金」拍到1狀況給2000元

▲▼台南議員目睹違停氣炸！祭出「1000元檢舉獎金」1條件給2000元。（圖／翻攝林依婷臉書） 

▲台南市議員林依婷日前目睹違停的誇張情況。（圖／翻攝林依婷臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣地狹人稠，違停問題不斷鬧出人命並登上新聞版面。對此，民進黨台南市議員林依婷表示，她近日看到有駕駛竟隨意在市區並排違停並占用車道，氣得祭出1000元至2000元的懸賞，請民眾將違規並符合條件的影片傳給她，讓她統整後去質詢。

林依婷日前發文表示，她在台南市金華路三段看到有民眾直接違停在道路上，「並排停車又佔用車道，是誰給他的勇氣，看我們二分局沒有嗎？」並在文末附上警察上前去駕駛溝通的照片。

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▲▼台南議員目睹違停氣炸！祭出「1000元檢舉獎金」1條件給2000元。（圖／翻攝林依婷臉書）

▲▼林依婷祭出千元獎舉獎金。（圖／翻攝林依婷臉書，下同）

▲▼台南議員目睹違停氣炸！祭出「1000元檢舉獎金」1條件給2000元。（圖／翻攝林依婷臉書）

林依婷表示，她去產檢都不敢違停，好幾次都停到500、600公尺外，「看到這種把馬路當自己家的真的會很不爽」；她向台南市民喊話，「如果覺得台南違停多到已經讓你們受不了了，麻煩打爆各地派出所的電話，讓警察每天出勤抓違停抓到基層炸鍋，那時候警察局長應該就會聽我的建議聘用『交通助理員』。」

最後，林依婷祭出懸賞，「徵求報警30分鐘警察沒來的影片（不論違停車有沒有開走，報案警察沒來就是不行），一部1000新台幣謝禮」，若有報案後警察來了，繞一圈假裝沒看到整排違停的影片，她直接給2000元，「謝禮送到10月22日我總質詢前哦，同時提供的影片，我一定播給市長看」。

網友看完紛紛留言，「真的有1000嗎？我來試試」、「議員會不會破產」、「妳要不要限量！不然妳可能會很頭痛」、「有限哪幾個行政區嗎 沒有的話我全職幹這個了」、「希望新營這裡也有這麼讚的議員」、「播給市長看之後希望議員可以持續監督後續。不要讓市長只會震怒+3天大執法」、「可惜限台南，如果高雄也算我直接拍到買房子」、「真好，如果高雄有人敢說這種話我一定投他一票，前提是他沒破產」。

據了解，交通助理員是指除了交通警察以外，被任命用於取締交通違規之非正規公務員，但台灣政府並不積極聘用交通助理員來改善違停。目前台北市對於交通助理員也採取遇缺不補的政策，交通助理員愈來愈少。

▲▼台南議員目睹違停氣炸！祭出「1000元檢舉獎金」1條件給2000元。（圖／翻攝林依婷臉書）

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