蔡英文出訪行程受阻！英國怕激怒中方　建議訪問「推遲到明年」

▲台灣前總統蔡英文原計劃出訪歐洲，然而英國卻傳出消息，建議她推遲行程，以避免觸怒中國。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉睿涵／編譯

駐歐盟代表處此前證實，卸任總統蔡英文將於12日出訪歐洲，創下台灣卸任元首拜訪歐盟總部首例。然而，英媒《衛報》最新消息指出，英國外交部最近因擔憂中國被激怒，影響英國外交大臣拉米（David Lammy）的訪中行程，要求蔡英文推遲訪問。

據《衛報》報導，台灣前總統蔡英文原本計劃在近日訪英，台英國會小組（British-Taiwanese APPG）也曾就「在國會接待蔡英文」的可能性展開討論。然而，3位消息人士透露，英國外交部擔心蔡英文此行可能影響拉米下周首次以外交大臣身份前往中國的行程，因此建議推遲蔡英文的訪問計畫。

中英2國的關係在保守黨執政期間急速惡化，因此工黨政府上任後，一直試圖改善與中國的關係，包括重啟高層次經濟對話、促成財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）明年訪中舉行中英經濟財金對話等，而外交部的請求令工黨政府陷入了尷尬的兩難。

報導稱，蔡英文的訪英計畫據悉已被延後至明年春季。工黨國防專責委員會主席戴思棠（Tanmanjeet Singh Dhesi）強調，台灣是「英國重要且珍視的夥伴」，應該加強雙邊關係，並表示蔡英文在英國「非常受歡迎」。

蔡英文卸任後將展開首次國際訪問，預計本月前往布拉格、布魯塞爾，以及法國等歐洲國家。英國與台灣雖無正式外交關係，但長期保持非官方合作和交流。對於蔡英文可能訪英一事，英國外交部發言人拒絕對「未確定的揣測」發布評論，而台北駐英國代表處則尚未回應《衛報》的置評請求。