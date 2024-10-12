寶寶才出生4天！在醫院照藍光突死亡　被丟床無人理2小時

▲湖北一名新生兒在醫院照藍光治療黃疸時突然死亡，引發關注。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／綜合報導

大陸湖北省宜昌市一名新生兒在出生4天後，因黃疸值過高，被留在醫院接受藍光治療。令人意外的是，這名寶寶卻在短短數小時後驟逝，引發家屬對院方疏忽照料的質疑。事後，夷陵區衛健局表示對此案高度重視，並已成立專班調查，承諾依法依規嚴肅處理。

綜合陸媒報導，這名新生兒8日上午11時42分因「新生兒重度高膽紅素血症」入住夷陵區婦幼保健院新生兒科接受治療。當天，孩子的父親分別在下午2時和6時送母乳時，確認孩子狀況一切正常。然而，當晚11時左右，家屬突然接獲醫院通知，聲稱孩子已不幸離世。

嬰兒的叔叔透露，家屬查看監視器影片後發現，孩子在當晚7時10分左右，从平躺变成俯卧晒背，但自當晚8時20分起就沒有了動靜。儘管如此，院方一直沒有派護理人員來查看寶寶的狀況，直到護理師在晚間9時巡查時才發現孩子出現異常，引發家屬對醫護人員未及時巡查孩子狀況、疏忽照顧的質疑。

對此，夷陵區婦幼保健院指出，院方正著手處理此案。然而，相關工作人員並未對「孩子無人照看近2小時」的說法給予回應，僅表示具體情況將根據後續調查進行通報。夷陵區衛健局透露，當局暫時還未將此事定性為「醫療事故」，相關調查仍在進行中。