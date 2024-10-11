制裁美3間軍工企業和10名高管　陸外交部批美：執意以武助獨

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部昨（10）宣佈制裁美國三間軍工企業和10名高管人員。發言人毛寧強調，台獨與台海和平水火不容，賴清德當局以武拒統是螳臂當車，買再多武器也阻擋不了中國必然統一的歷史大勢，「美方執意以武助獨，只會將台灣推向兵凶戰危的境地，賣再多武器都動搖不了我們反對台獨、捍衛國家主權和領土完整的堅定決心。」

毛寧指出，中方一貫堅決反對美方向中國台灣地區出售武器，「日前，美方再次向中國台灣地區提供大額武器援助，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是八一七公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》有關規定，中方對涉事美國軍工企業及高級管理人員採取了反制措施。」

毛寧強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止以任何方式武裝台灣，停止縱容支持台獨。中方將繼續採取堅決有力措施，捍衛國家主權安全和領土完整。」

▲M1A2「艾布蘭」主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，大陸將對邊緣自治運營公司、亨廷頓·英格爾斯工業公司、斯凱迪奧公司等3家企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

同時，公告也點名10位相關公司的高管，包含史蒂文·魯德（搖桿舵公司創始人）、詹姆斯·伊克斯（內華達山脈公司副總裁）、大衛·薩頓（洛克希德·馬丁公司亞洲區主任）、樸英泰（宇航環境公司副總裁）、帕特里克·揚科夫斯基（諾斯羅普·格魯曼公司印太項目主任）、約翰·普維斯（邊緣自治運營公司前首席執行官）、喬什·布倫加特（邊緣自治營運公司首席營運長）、克里斯托弗·卡斯特納（亨廷頓·英格爾斯工業公司總裁、首席執行官）、亞當·布賴（斯凱迪奧公司聯合創始人、首席執行官）、湯姆·莫斯（斯凱迪奧公司亞太區總經理）。

遭點名的高管將被凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。