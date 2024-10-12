英警「對妻子下藥」供男人性侵！　她陳屍海島飯店床單沾滿血

▲男員警對妻子下藥，讓其他男子性侵失去意識的妻子。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名54歲男員警涉嫌吸食毒品、在派對上提供毒品被停職長達6年，去年因嚴重不當行為遭解雇，今年陳屍獄中，在他過世之前，他的妻子陳屍海島飯店，房內床單、地毯都是血跡。依據友人說法，他生前沉迷毒品與性愛，不但強迫妻子穿著暴露衣服，還會對妻子下藥，讓參加派對的人性侵她。

太陽報、每日郵報報導，54歲男員警沃倫亞特（Warren Arter）在處理性侵受害者問題的部門工作，接獲2007年因女子麗貝卡（Rebekah）通報家暴，兩人相識之後開始約會，接著沃倫亞特搬進她家，2016年結婚。但當兩人度蜜月回來之後，沃倫亞特就因涉嫌與性侵受害者發生性關係被停職。

友人指出，沃倫亞特沉迷古柯鹼與性愛，整晚不在家，白天才會回來睡覺，還強迫妻子和他一起，讓她穿著暴露衣服。2018年，沃倫亞特涉嫌供應毒品、濫用警察職權再次落網，手機上還有3000多則訊息，其中大部分與換妻有關。

▲男子沉迷毒品與性愛，妻子的生活開始分崩離析，染上毒癮。（示意圖／CFP）

沃倫亞特去年因嚴重不當行為被解雇，夫妻倆欠下債務，麗貝卡把房子抵押、賣掉另處房產，兩人今年6月飛往加勒比海島國家巴貝多（Barbados）。但才短短9天，沃倫亞特發現麗貝卡陳屍飯店房間，床單、地毯都是血；經查，她死於病毒感染的肺部大出血，體內驗出古柯鹼。

警方獲悉，沃倫亞特曾把麗貝卡失去意識與另名男子發生性關係的影片分享給友人。依據朋友的說法，沃倫亞特強迫麗貝卡在換妻派對上與其他男子發生性關係，她被沃倫亞特下藥不省人事之後遭性侵；另有照片顯示，麗貝卡與男人發生性行為期間，她的眼神呆滯。

當麗貝卡遺體運回英國的時候，沃倫亞特已陳屍獄中。上月，沃倫亞特與麗貝卡的葬禮先後舉行。