刻意裁掉陳水扁？　蔡英文辦公室駁：IG、Threads皆有互動照片

▲雙十國慶，前總統蔡英文、陳水扁交談甚歡。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

113年中華民國國慶大典昨登場，受邀出席的前總統蔡英文座位剛好在前總統陳水扁旁，兩人也有不少互動，但蔡的臉書貼文照片卻裁掉了陳的畫面，引發各界討論。對此，蔡英文辦公室今（11日）說明，相關報導實屬訛誤，蔡前總統所屬社群平台，如IG、Threads等，皆可見與貴賓互動之照片，特定媒體刻意誤導及過度渲染炒作，實屬遺憾。

今年國慶典禮，前總統蔡英文、陳水扁同台亮相，這也是2008年陳水扁卸任後，首次出席國慶大會。兩人觀禮座位就在隔壁，媒體也捕捉到了兩人頻頻低頭交談，雙方時不時露出笑容的畫面。

但是蔡英文事後在臉書貼出參加國慶活動照片時，卻是選擇了一張將坐在旁邊的陳水扁裁掉的照片，引發各界討論。但事實上，在蔡的在另一個社群平台Threads上的發文，有一張兩人比肩而坐的燦笑照。

蔡英文辦公室今（11日）說明，相關報導指涉未於社群刊載與陳前總統同框互動之照片，實屬訛誤；蔡前總統所屬社群平台，如IG、Threads等，皆可見與貴賓互動之照片，特定媒體刻意誤導及過度渲染炒作，與事實不符，實屬遺憾。

▲針對外界質疑刻意裁切與陳水扁之照片，蔡英文辦公室駁斥，IG、Threads等都有互動照片。（圖／取自蔡英文Threads）