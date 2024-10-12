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美媒：中駭客若侵入美海外偵蒐　將是最高層級反間失敗

▲▼駭客。（圖／CFP）

▲美國寬頻網路爆出被中國駭客入侵，前國安官員認為，這是最高層級的反間諜工作失敗。（示意圖／VCG）

文／中央社

「華爾街日報」今天持續報導，與中國情資系統有關的駭客組織「鹽颱風」入侵美國寬頻網路，讓官員感到震驚；前任國安官員指出，如果外國情資偵蒐系統也被侵入，將是美國最高層級的反間諜工作失敗。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）近期陸續報導，與中國情資系統有關的駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）入侵美國寬頻網路業者威瑞森通訊（Verizon Communications）、AT&T和流明科技（Lumen Technologies），滲入美國法院為取得刑事或國安調查的法院監聽系統。

最新報導指出，駭客已有能力對美國政府調查中國威脅的任務進行反間諜偵蒐工作，當中包括聯邦調查局（FBI）。

不具名的知情人士表示，過去一周駭客還是能進入部分美國寬頻網路系統，業者都已接獲通知，但調查人員仍不清楚駭客行動目的，有些調查人員認為，駭客可能帶來災難性的安全失能，中國可對美國國內監聽系統可進行偵蒐，但有些人認為評估嚴重性仍過早。

與北京情報機構有關、進行中的駭客行動，其複雜性與大膽意圖讓美國官員感到震驚，「鹽颱風」是其中之一。過去駭客目標集中在機場、能源供應與水資源處理等基礎建設系統，報導指出，拜登政府認為「鹽颱風」僅是傳統網路間諜威脅。

但有美國現任與前任官員指出，鹽颱風入侵情況較過去嚴重。由於事件敏感，內容不得外洩，政府與業者中僅少數人知道內情。

前美國官員認為，法庭授權的監聽系統由警察通訊協助法（Communications Assistance for Law Enforcement Act）管轄，遭駭客入侵問題非常嚴重，但外國情報監聽法（Foreign Intelligence Surveillance Act）管轄的外國情資偵蒐系統如果也被入侵，將是更糟糕的狀況。

美國的外國情報監聽工作多在境外進行，是情報機關最重要的偵蒐工具，相關系統能否抵擋駭客目前無法確認。前白宮國安官員傑佛（Jamil Jaffer）指出，中國偵蒐如果有能力進入美國的外國情資偵蒐系統，還能確認當中部分或全數偵蒐目標，將是最高層次的反間諜工作失敗。

聯邦眾議院中國委員會、能源暨商務委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）11日分別致函3家業者，要求說明何時得知資安漏洞，對監聽系統遭攻擊採取什麼措施。參院情報委員會議員魏登（Ron Wyden）向司法部與聯邦通訊委員會表示，3家通訊業者要為資安問題負責，政府也有相同責任。

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