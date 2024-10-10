死刑犯多可教化？　館長怒嗆民進黨：你X的帶回家好好教

▲「館長」陳之漢出席民眾黨「集結！為司法正義」宣講。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

10月10日為國慶日，民眾黨在西門捷運站6號出口外舉行訴求司法不公、反廢死活動，現場聚集約百人。與民眾黨友好的「館長」陳之漢受邀發言，他指出，常看到台灣法官在判刑時都會說他們可教化，「民進黨執政今年第9年，這麼愛教化，民進黨51位立委，死刑犯有37名，你娘的帶回家好好教化」；他說，無論哪個黨、哪個年紀、哪個性別，都應該在社會上堅持，殺人者死。

館長發言時先問台下民眾黨支持者，「你們支持廢死嗎？你們認為台灣的死刑犯都可以教化嗎？」他說，常看到台灣的法官在判刑都會說他們可教化，「民進黨執政今年第9年，這麼愛教化，你娘的帶回家好好教化」。

館長說，現在有37個死刑犯，民進黨立委有五十一席，分一分到他們家好好教，死的是他們的家人嗎？他們憑什麼幫各位決定這個人要不要執行死刑？

「台灣是一個法治國家嗎？我打一個大問號。」館長說，台灣介於一個很奇妙的國家，台灣到底有沒有死刑？就像各位有沒有女朋友，是介於有跟沒有之間，台灣有沒有死刑？有，但為什麼不會死？

館長舉例，有個案子他從去年就跟黃國昌一直在罵，大家出去找工作，人就被上手銬、被押在那邊，「押了61個人虐死了3個，最近判決你們看到了嗎？又是無期徒刑」。

館長說，台灣有無期徒刑嗎？也是介於有跟沒有之間，「有、但也沒有，因為嫌犯很快就出來了，平均17.5年就出來」。他說，民進黨朋友都認為不該廢除死刑，但前些日子法官讓判死刑跟登天一樣難，用什麼殺人夠不夠殘忍、殺了幾個人嚴不嚴重等等，這該是判不判死刑的原因？

館長表示，他喊了老半天，民進黨不知道在幹嘛，司法是社會秩序最後一道防線，連司法都沒辦法保障，大家心裡會萌生殺人又不會怎樣、怕什麼，「所以台灣可以沒有死刑嗎？不行」。

館長說，奉告不知廉恥的民進黨，出來講清楚大法官在放什麼屁？無論哪個黨、哪個年紀、哪個性別，都應該在社會上堅持，殺人者死。

最後，館長表示，大家一起等，等柯文哲從土城看守所回來的一天，希望他能平安、希望台灣的法治能更進步，相信有一天民進黨一定會害怕。