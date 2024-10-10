本想坐凱道抗議　黃國昌「壓抑情緒」參加國慶：柯文哲會希望我這麼做

▲黃國昌出席民眾黨「集結！為司法正義」宣講。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨10日進行集會活動，由於邀請到網紅「館長」陳之漢，加上還有黨內聲量極高的民眾黨團總召黃國昌，聚集了諸多小草到場，民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪也驚喜現身。黃國昌透露，自己本來想跟12年前一樣坐在凱道前面抗議，但今天壓抑很厚的情緒跟其他7名立委一起慶祝國家生日，因為他知道如果柯文哲在旁邊，柯會希望他這麼做。

黃國昌下午3時30分左右抵達辦在西門町的「集結！司法正義」活動，並被安排在館長致詞後上台宣講。黃國昌表示，民眾黨8位立委一起參加慶祝國家生日的慶典，心中跟所有支持者一樣，對於台灣目前狀況有很多憤怒、不滿，但今日一起討論行動時，問了自己一個問題，「如果今天柯文哲坐在旁邊，跟我們一起討論這件事情的時候，主席會希望我們怎麼做？」

黃國昌提及，柯文哲說「永遠要把國家利益放在政黨利益之上」，這句話是認真、用具體行動實踐，今年520柯文哲非常有風度的以民眾黨主席身份，帶領8位立委參加賴清德就職典禮，並告訴大家「選舉已經結束了，這個國家要往前走，希望這個社會可以和解、國家人民可以團結，為我們下一代、為我們所深愛的這塊土地共同努力」，柯文哲這句話不是選舉口號，更不是在群眾面前的演說，而是用具體行動帶領著民眾黨每一位黨公職實踐理想。

黃國昌指出，自己本來在今年國慶日想做12年前曾做的事，自己在2012年10月8日清晨跟一群朋友在凱道前面抗議，一路搞到10月10日，要讓政府知道「人民才是國家的主人」，當手握權力卻濫用的時候，人民是會發出怒吼、展現行動的，「我們用自己的肉身站在第一線，告訴掌握權力的政府，我們不允許你們這樣濫用權力」。

黃國昌說，12年後的今天，自己壓抑非常厚的情緒、非常多想法，跟其他7委員一起慶祝國家生日，「我們在慶祝的是這個國家，是這個土地，是這塊土地上面所有的人民，因為我知道如果柯文哲今天在旁邊，他會希望我們大家這樣做。」