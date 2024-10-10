慶籌會否認不排柯文哲座位　黃國昌「人在做天在看」：大家心裡有數

▲民眾黨西門町宣講，黃國昌到場受訪。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因被羈押而無法出席113年國慶大典，但慶籌會主委韓國瑜仍保留座位，民眾黨團總召黃國昌10日更稱，內政部原本沒有安排柯的位子；慶籌會卻發聲明表示，貴賓觀禮不是內政部決定。對此，黃國昌下午受訪時回應，人在做天在看，大家心裡都有數。

黃國昌10日下午3時30分出席在西門町舉辦的「集結！司法正義」活動，會前接受媒體訪問。針對慶籌會發聲明稱沒有不安排柯文哲座位，邀請貴賓觀禮是由大會處辦理，不是內政部決定？黃國昌回應，「當然啊！最後決定的不就是大會主席韓國瑜嗎？整個過程我都與韓國瑜、院長辦公室保持非常密切的溝通，我相信人在做、天在看，大家心裡都有數」。

黃國昌強調，自己只是想利用這次機會，再次感謝韓國瑜，韓才是真正展現高度，試圖要在國慶慶典上團結所有不同想法的台灣人。

▲柯文哲國慶座位。（圖／記者黃國霖攝）

黃國昌10日上午出席國慶大典前說，之前韓國瑜跟民眾黨團溝通國慶慶典的籌備工作時，韓非常有高度地說，這是屬於國家的慶典，最重要的是要能團結台灣人民，很遺憾柯文哲沒辦法親身出席國慶，但韓認為柯的位子以及邀請柯出席，是做為國慶慶典小組的召集人應該要做的事情。

「其實一開始，韓國瑜院長告訴我們的訊息是，內政部根本就沒有安排柯文哲的位子。」黃國昌說，是韓國瑜表示不同意見後，今天才保留了柯文哲的位子，「我相信，兩相比較誰真的比較有高度，昭然若揭」。

不過，國慶籌備委員會稍早發聲明，為辦理國慶日各項慶祝活動，歷年均由相關機關、學校、團體組成國慶籌備委員會（以下簡稱慶籌會），慶籌會主任委員循例由立法院長擔任，內政部則負責秘書處作業，另設有大會處，負責國慶活動之規劃，故邀請貴賓出席觀禮作業，係由大會處辦理，並非由內政部決定邀請對象。

慶籌會說，有關大會貴賓邀請，均奉主任委員核定後辦理，歷來立院各黨團政黨的主席均在邀請之列，今年亦依此原則進行邀請，與往年並無不同。

慶籌會表示，所有主席台區的重要貴賓，均會請慶籌會主席韓院長確認後進行邀請，亦有寄邀請函予民眾黨黨主席，現場也有留座位，並無未安排柯文哲主席座位之情形。