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民眾黨雲林黨部賀國慶　聚焦民主！盼找回司法與社會公義

▲台灣民眾黨雲林縣黨部今日下午在台鐵斗六車站前廣場舉辦「國慶集結舉牌踩街活動」，藉由「國慶日」關注中華民國的未來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台灣民眾黨雲林縣黨部今日下午在台鐵斗六車站前廣場舉辦「國慶集結舉牌踩街活動」，藉由「國慶日」關注中華民國的未來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今10月10日是中華民國113歲生日，台灣民眾黨雲林縣黨部今日下午在台鐵斗六車站前廣場舉辦「國慶集結舉牌踩街活動」，藉由「國慶日」關注中華民國的未來，凝聚眾人力量，呼籲社會大眾關注司法公平、程序正義、人權保障及電價調漲等重要民生法案議題。

台中市府顧問蔡壁如表示，「很感慨！」覺得政黨彼此之間應是緊密合作，可是現在的執政黨是一味的打壓，柯主席對京華城的案件到底是怎麼樣，檢調應要趕快釐清，不然就是給予正確的資訊；並強調，台灣是民主國家，應該要展現民主風範，一旦進入司法，其他人應該要閉嘴，讓檢調有一個好的辦案空間，也不要製造人格的毀滅，希望檢調盡快釐清跟社會報告。

雲林縣黨部主委林淑芬表示，斗六火車站是雲林縣的主要交通樞紐，藉由車站外的人群流通，透過集結舉牌，能夠讓更多人了解我們的訴求，激發社會大眾對國會議題的關注，並共同為民生福祉而努力。榮譽主委林靖冠則說，期待台灣成為一個公平與正義的社會，這不只是一次意見的表達，而是更是團結一致、共同努力的機會，他呼籲所有參與者攜手站出來為美好的台灣而奮鬥。

▲台灣民眾黨雲林縣黨部今日下午在台鐵斗六車站前廣場舉辦「國慶集結舉牌踩街活動」，藉由「國慶日」關注中華民國的未來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台灣民眾黨雲林縣黨部今日下午在台鐵斗六車站前廣場舉辦「國慶集結舉牌踩街活動」，藉由「國慶日」關注中華民國的未來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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