「團結是用嘴巴說的嗎？」　黃國昌：賴清德有什麼臉引用柯文哲的話

▲民眾黨西門町宣講，黃國昌到場受訪。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德10日於國慶演講中表示，無論來自哪一個政黨、主張什麼政治立場，國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民利益。民眾黨團總召黃國昌10日下午回應，回顧這幾個月賴政府作為，「要團結全台灣人民是用嘴巴說的嗎？」台灣人看到的是不斷製造衝突對立，「賴清德有什麼臉面與資格引用柯文哲的話，說『應該把國家利益放在政黨利益之上』？」

黃國昌10日下午3時30分出席在西門町舉辦的「集結！司法正義」活動，會前接受媒體訪問。針對賴國慶演講，黃國昌表示，今天民眾黨8位立委秉持柯文哲向來信念，把國家利益放在政黨利益之上，因此全體一致出席國慶慶典，「相對於堂堂民進黨執政黨，非常多委員座位上空空的，我相信哪個政黨以具體行動表示對國家的熱愛，高下立判、昭然若揭」。

黃國昌提及，今天非常耐心的靜靜坐在位子上，聆聽韓國瑜以大會主席發表的致詞，也聆聽了賴清德在國慶慶典上面的講話，「我必須要非常遺憾的說，賴清德在國慶演說當中，內容不僅空洞，且講起來非常心虛。」

黃國昌說，「從520就任到10月10國慶日，想請教民進黨政府的事情是，當你們施政一片空白，導致賴清德在國慶慶典上也拿不出什麼像樣子政見，談到整個國家未來應該有的走向、政府應該有的作為，內容蒼白無力。」反而是過去這幾個月，大家看到40％總統掌握權力後，卻開始違法濫權，利用手上控制的媒體、網軍，甚至本來應該要具有獨立性的司法，全部成為賴清德政府的政治攻擊武器，在國家內部不斷創造衝突分歧，在國家內部找敵人。

黃國昌批評，回顧過去這幾個月賴清德政府的作為，「我們不禁要問，賴清德總統，團結是用嘴巴說的嗎？要團結全台灣人民是用嘴巴說的嗎？為什麼你過去這幾個月具體作為當中，台灣人民所看到的是不斷製造分歧、對立、衝突，真的沒辦法理解，賴清德你還有什麼臉面與資格引用柯文哲的話，說『應該把國家利益放在政黨利益之上』？」

黃國昌強調，賴清德的說一套做一套，已經讓很多台灣人民看不下去，也不怪賴清德今天提到詐騙是台灣人民最痛的時候，許多台灣人民都認為真正最大詐騙集團，正是賴清德。

媒體追問，賴此次談話雖未講「祖國」，但用歷史延伸來強調「祖國論」？黃國昌回應，賴清德的歷史觀在過去這幾十年來不斷變動，所以自己沒什麼太多評論；這個國家的主權是屬於全體人民，不是任何特定政黨，愛國家、愛台灣更是全體台灣人民的共識，不是某個特定政黨在選舉時拿來當競選口號，等到贏得選舉後，卻拿來當攻擊不同政治立場的武器。