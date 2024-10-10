快訊／現身西門町集會！陳佩琪：若台灣有司法公義　請釋放柯文哲

▲陳佩琪出席民眾黨「集結！為司法正義」宣講。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨10日下午舉辦「集結！司法正義」活動，除了館長陳之漢、民眾黨團總召黃國昌到場以外，民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪也現身。陳佩琪上台時先感謝民眾選擇跟柯文哲站在一起，如果台灣有司法公義的話，「請把我的先生放出來，請還給我老公，請釋放他！」

民眾黨今天下午在西門町商圈進行「集結！司法正義」活動，原本活動規劃並沒有邀請陳佩琪，但陳驚喜現身，不過卻讓大批媒體撲了空，沒有從車道進場，選擇從後方繞路進入休息區進行梳化，隨後又默默坐在舞台前方，手舉「司法不公，政治辦案」標語。

黃國昌在台上致詞結束後，邀請陳佩琪上台講話。陳佩琪表示，今天是國家生日，總統文告裡面少了一項，「我們司法公平正義性到底是在哪裡？」謝謝大家在這段時間選擇跟民眾黨站在一起、選擇跟柯文哲站在一起，實在沒辦法用言語形容，但還是要特別跟大家說一聲謝謝。

陳佩琪指出，剛剛聽到很多人說「還我阿北來」，如果台灣有司法公義的話，「我真的要說，請把我的先生放出來！請還給我老公！請還給台灣社會那個在醫院裡面救人無數的柯醫師，也請還給我那個在台北市長8年之內，幫台北市做了那麼多招商工作、做那麼多活絡商圈工作（的柯文哲）！」

陳佩琪提及，今天能在這裡辦活動，柯文哲對西區門戶計畫做了很多規劃，自己常常坐公車經過北門，相信台北市的改變應是有目共睹，「我要強調，司法是公平正義的話，請還給救人無數的柯醫師，還給我的先生，請釋放他！」

最後，陳佩琪強調，柯文哲最後一次跟大家說的話，就是希望大家認真過每一天，能在崗位上做好自己的事情，就是對柯文哲最好的幫忙，「再次跟大家說謝謝，謝謝你們一直跟我們站在一起，我們一起迎接主席回來，謝謝。」