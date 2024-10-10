久美國小圖書室「閱讀小米倉」啟用　全以國產材裝修創先例

▲久美國小「閱讀小米倉」啟用，為臺灣首座以國產材設置裝修的校內圖書室。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推廣國產優質木材利用及傳承南投地區原民文化，林業保育署南投分署、臺大實驗林管理處與久美國小合作，以驗證國產優質木材為材料，共同設置「久美閱讀小米倉」，以協助部落學童取得知識及原民文化傳承，更是臺灣首座全以國產材進行裝修的示範校園圖書室。

「久美閱讀小米倉」啟用典禮於10月9日在位於信義鄉的該校舉辦，由低年級學童以布農族「小米進倉」話劇開場：將曝曬好的小米揹到小米倉，並邀請與會來賓一起存放小米，米倉堆疊越多代表豐收富裕，和擔當照顧欠收及弱勢無依族人的責任，並由林保署南投分署及臺大實驗林贈送山林知識圖書，期待學童都能成為山林守護者，並能學習更多新知識，啟發更周全及多元的思維與包容。

南投分署指出，久美國小「Mahavun」教育學以布農板曆為時間軸，板曆紀錄小米生長期間各樣知識與規範，因此新設圖書室取名為「小米倉」，意寓倉內豐收的小米連結布農族與人、大自然共榮共好的無窮知識，期待學生透過閱讀終身學習；該圖書室也是繼2年前以國產柳杉木材及竹材等材料，在該校戶外場域所搭建出已消失70餘年的鄒族傳統建築hʉfʉ（赫夫）後，又新增一個部落與學校傳承原民傳統文化的重要場域。

久美國小校長田春梅表示，南投分署、臺大實驗林管理處與久美國小都有攜手合作，為台灣永續而努力的理念，學生家族領袖也用小詩感謝長期陪伴的2單位；南投分署長李政賢表示，從112年起由該校老師以學生為主體繪製圖書室設計圖，再由該分署與臺大實驗林管處使用驗證國產香杉木材裝修，希望鼓勵民眾在室內裝修時選用國產、合法並通過驗證之木材，也落實林業保育署森林資源與原住民共享及傳承原民文化等相關政策。