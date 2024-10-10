　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

久美國小圖書室「閱讀小米倉」啟用　全以國產材裝修創先例

▲久美國小「閱讀小米倉」啟用，為臺灣首座以國產材設置裝修的校內圖書室。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲久美國小「閱讀小米倉」啟用，為臺灣首座以國產材設置裝修的校內圖書室。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推廣國產優質木材利用及傳承南投地區原民文化，林業保育署南投分署、臺大實驗林管理處與久美國小合作，以驗證國產優質木材為材料，共同設置「久美閱讀小米倉」，以協助部落學童取得知識及原民文化傳承，更是臺灣首座全以國產材進行裝修的示範校園圖書室。

「久美閱讀小米倉」啟用典禮於10月9日在位於信義鄉的該校舉辦，由低年級學童以布農族「小米進倉」話劇開場：將曝曬好的小米揹到小米倉，並邀請與會來賓一起存放小米，米倉堆疊越多代表豐收富裕，和擔當照顧欠收及弱勢無依族人的責任，並由林保署南投分署及臺大實驗林贈送山林知識圖書，期待學童都能成為山林守護者，並能學習更多新知識，啟發更周全及多元的思維與包容。

▲久美國小「閱讀小米倉」啟用，為臺灣首座以國產材設置裝修的校內圖書室。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分署指出，久美國小「Mahavun」教育學以布農板曆為時間軸，板曆紀錄小米生長期間各樣知識與規範，因此新設圖書室取名為「小米倉」，意寓倉內豐收的小米連結布農族與人、大自然共榮共好的無窮知識，期待學生透過閱讀終身學習；該圖書室也是繼2年前以國產柳杉木材及竹材等材料，在該校戶外場域所搭建出已消失70餘年的鄒族傳統建築hʉfʉ（赫夫）後，又新增一個部落與學校傳承原民傳統文化的重要場域。

▲久美國小「閱讀小米倉」啟用，為臺灣首座以國產材設置裝修的校內圖書室。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲久美國小「閱讀小米倉」啟用，為臺灣首座以國產材設置裝修的校內圖書室。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲久美國小「閱讀小米倉」啟用，為臺灣首座以國產材設置裝修的校內圖書室。（圖／記者高堂堯翻攝）

久美國小校長田春梅表示，南投分署、臺大實驗林管理處與久美國小都有攜手合作，為台灣永續而努力的理念，學生家族領袖也用小詩感謝長期陪伴的2單位；南投分署長李政賢表示，從112年起由該校老師以學生為主體繪製圖書室設計圖，再由該分署與臺大實驗林管處使用驗證國產香杉木材裝修，希望鼓勵民眾在室內裝修時選用國產、合法並通過驗證之木材，也落實林業保育署森林資源與原住民共享及傳承原民文化等相關政策。

ET快訊
曾患肺炎入院！李立群「坐輪椅」搭機回台認了：走不動
要變天了！3地周末有雨　一圖看降雨趨勢
外籍學者分析「賴清德國慶演說」：讓北京的彈藥少很多
塞1小時走不到4km！雲林國慶煙火現場人潮炸
2歲童遭網紅保母虐死！　生母病亡生前合照曝
她趴引擎蓋上阻酒駕！遭拋飛慘死畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東育兒生日禮改了　尿布變成嬰幼兒商品提貨券

台東山陀兒災後重建經費高達3億　議員急向中央求援

久美國小圖書室「閱讀小米倉」啟用　全以國產材裝修創先例

彰化雙十健行！限量好禮秒殺　民眾大喊：中華民國生日快樂

颱風豪雨肆虐北海岸重生　法鼓山今起發放防疫物品

2024雙十國慶晴空藝術節　活力大遊行熱力精彩登場

王惠美、林倩綺力挺！謝國樑：罷免理由像「流浪旅行」無正當性

民眾黨雲林黨部賀國慶　聚焦民主！盼找回司法與社會公義

對文資無感？！　台南「文資流」展覽讓你五感文資

颱風豪雨肆虐後重生！新北萬里居民歡度國慶　活力操取代健行

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

名醫不倫氧氣女神 泡湯照折磨正宮 ｜20241009 ET午間新聞

Jessica吃貨無誤！　來台灣新學3中文「都是美食」

轎車打燈硬切大車縫隙！被學長「夾擊」下場GG

王陽明「麥可哥已下戲」　蔡詩芸放閃：比較喜歡本人

A-Lin再唱〈連名帶姓〉笑喊：張惠妹叫我交版稅

台東育兒生日禮改了　尿布變成嬰幼兒商品提貨券

台東山陀兒災後重建經費高達3億　議員急向中央求援

久美國小圖書室「閱讀小米倉」啟用　全以國產材裝修創先例

彰化雙十健行！限量好禮秒殺　民眾大喊：中華民國生日快樂

颱風豪雨肆虐北海岸重生　法鼓山今起發放防疫物品

2024雙十國慶晴空藝術節　活力大遊行熱力精彩登場

王惠美、林倩綺力挺！謝國樑：罷免理由像「流浪旅行」無正當性

民眾黨雲林黨部賀國慶　聚焦民主！盼找回司法與社會公義

對文資無感？！　台南「文資流」展覽讓你五感文資

颱風豪雨肆虐後重生！新北萬里居民歡度國慶　活力操取代健行

蕭煌奇超暖！　力挺視障藝術季「親自開唱募款」還贊助錄音室

問Jennie「金髮是真的嗎？」被批種族歧視　瑪格麗特庫利驚陷容貌焦慮

桃園南崁溪驚見「白色泡沫+黃色廢水」超噁畫面曝　環保局出手了

劉德華重新詮釋39年前的經典歌曲《親愛的小孩》　這次和女兒合唱

颶風後搜救犬在6公尺樹上找到「項圈狗」　牠重逢主人狂撒嬌

台東育兒生日禮改了　尿布變成嬰幼兒商品提貨券

全力相挺曾豪駒　餅總接12強投手教練沒猶豫

董仔抱怨老公拍照「超崩壞」引網共鳴　他怒回：再嫌就自己拍

蕾菈認有想過引退「不適合這產業」！　昔陷低潮罕吐真心話

曾患肺炎入院健康亮紅燈！李立群「坐輪椅」搭機回台認了：走不動

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

地方熱門新聞

桃園班班有鮮乳何時實施　市府：10/ 16日起

人氣IP「橘貓重重」　國慶日快閃桃藝工坊

農漁牧災損品項單價陳亭妃要求每年滾動式檢討

慶重陽！北榮桃園分院彩虹居　疊杯比賽登高

國慶焰火意外亮點　雲林正妹女警騎士團將執行交通維安

台南淹水嚴重陳怡珍盤整改善排水系統

2014年台南國慶升旗典禮黃偉哲率員歡度國慶

颱風豪雨肆虐　法鼓山今發放防疫物品

2024國慶焰火！交通攻略一次看　4條接駁全線免費

秋賞南安.進入布農瓦拉米蕨之路人文探訪之旅10／12起跑

蘭花展為水道館慶暖身潑墨色石斛蘭成目光焦點

新北市府與亞東紀念醫院合作　簽署MOU推動自主健康管理

金門陶與瓷工藝之美特展揭幕　旗袍美女走秀

王惠美、林倩綺挺樑！謝國樑批：罷免理由無正當性

更多熱門

相關新聞

林業署國產材可調式課桌椅　44套贈銅門國小

林業署國產材可調式課桌椅　44套贈銅門國小

為推廣國產材多元應用，林業及自然保育署花蓮分署與三弘木業有限公司合作，製作適合國小學童學習使用且可隨身高成長調整高度的課桌椅。23日在花蓮縣秀林鄉銅門國小舉辦木育課程暨國產柳杉課桌椅致贈儀式，44套全新課桌椅及2張講台，讓小朋友眼睛一亮，迫不急待爭先試坐，讓推廣國產木材多元應用的觀念向下扎根，也向國人展示促進人工林永續循環、呈現台灣木材標章應用的成果。

重振林產業　高性能林業機械課程產官學齊聚

重振林產業　高性能林業機械課程產官學齊聚

「久美小米倉」圖書室動工　傳承原民文化

「久美小米倉」圖書室動工　傳承原民文化

林業署與無印良品攜手　首座「國產材裝修示範賣場」裕隆城登場

林業署與無印良品攜手　首座「國產材裝修示範賣場」裕隆城登場

台東「國產及再利用材好」家具特展登場

台東「國產及再利用材好」家具特展登場

關鍵字：

久美國小閱讀小米倉國產材圖書室

讀者迴響

熱門新聞

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

雲林回收場女工人遭絞碎慘死！職安署勒令停工

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　超閃鑽戒曝光

大谷翔平錯失得分大吼！網：不走運

國慶文「台藝人第一PO是他」！

即／台中驚傳砂石車撞死女騎士

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

KID老婆平安生下女兒

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

5寶媽當保母溺死2歲童　9年前嘆：看虐童新聞很痛心

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

網紅5寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面