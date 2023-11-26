林業署國產材可調式課桌椅44套贈銅門國小　校長：可代代相傳

▲花蓮分署在銅門國小舉辦木育課程暨國產柳杉課桌椅致贈儀式。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣國產材多元應用，林業及自然保育署花蓮分署與三弘木業有限公司合作，製作適合國小學童學習使用且可隨身高成長調整高度的課桌椅。23日在花蓮縣秀林鄉銅門國小舉辦木育課程暨國產柳杉課桌椅致贈儀式，44套全新課桌椅及2張講台，讓小朋友眼睛一亮，迫不急待爭先試坐，讓推廣國產木材多元應用的觀念向下扎根，也向國人展示促進人工林永續循環、呈現台灣木材標章應用的成果。

▲每張課桌椅將擁有專屬的追溯條碼，確保其合法來源。

花蓮分署指出，根據調查，全台每年國中小課桌椅至少需汰舊換新約12萬套，數量驚人，為鼓勵使用國產材，花蓮分署首度嘗試製作國產柳杉課桌椅，採用伐自花蓮瑞穗林道人工林的柳杉疏伐木，不僅提供在地低碳足跡的國產木材，還邀請鼎邑設計公司設計三套同時兼具溫潤感及舒適感且符合人體工學的課桌椅，經過打樣、銅門國小學生票選、送驗，方才順利產出這套課桌椅，最後再交由三弘木業量產；這套課桌椅不但通過國家標準CNS學校教室用課桌椅多項強度及機能驗證，確保符合相關標準，也希望能讓學童們開心學習、健康成長。

▲44套全新課桌椅及2張講台，讓小朋友眼睛一亮，迫不急待爭先試坐。

花蓮分署長黃群策表示，林業保育署致力打造國產木材品牌形象，透過產銷履歷驗證和優良農產品林產品驗證等程序，使合格廠商得以使用「國產木竹材識別標章」，成為國產木竹材產品代表，方便消費者選購。為積極推動台灣林產品生產追溯系統，每張課桌椅將擁有專屬的追溯條碼，確保其合法來源，也有助於未來汰舊換新時課桌椅再次被製成其他林產品時，可持續追蹤紀錄木材的完整利用過程。





花蓮縣政府教育處督學梁依仁讚揚花蓮分署以在地木材製作課桌椅，這次合作也符合縣府持續推動的永續經濟。銅門國小校長許順欽感謝花蓮分署協助營造校園木育環境並提供新課桌椅，這批特製課桌椅除有助於孩子上課時維持良好坐姿外，運用國產木以減少碳足跡的做法，也符應校園內推動環境永續課程精神，期待這批嶄新課桌椅可在銅門國小代代相傳。



花蓮分署感謝三弘木業有限公司合作製作、鼎邑空間規劃企業社規劃，使用花蓮在地疏伐柳杉製作可調式課桌椅，共同營造校園更舒適的木育環境。特別致謝秀林鄉銅門村長葉清賢、三弘木業有限公司負責人陳月嬌及林業保育署簡任技正王芳出席見證，期望未來能帶動更多學校和機構參與，共同推動愛用國產材，實現永續發展目標。

