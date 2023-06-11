台東環境教育嘉年華　「國產及再利用材好」家具特展登場

▲台東縣環境保護局舉辦「環境教育嘉年華」市集活動，並與林務局台東林管處共同推出「國產及再利用材好」環境教育家具特展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局於11日舉辦「環境教育嘉年華」市集活動，並與林務局台東林管處共同推出「國產及再利用材好」環境教育家具特展，縣長饒慶鈴說明，此次特展以「永續生活」為主題，講述國產材及漂流木永續循環的故事，即日起至11月30日在永續方舟館3樓展出，歡迎民眾預約參觀。

饒慶鈴表示，永續方舟館自今(112)年2月開館以來，短短4個月有將近80個學校、機關及外縣市團體蒞臨，累計入館人數更達4,000人次以上，此次是永續方舟開館以來的首場展覽，希望藉由跨域整合，結合台東縣巨大廢棄物回收再利用中心、林務局提倡綠生活概念，更融入地方特色，展出公東高工家具木工科師生作品，透過豐富多元的展示內容，共同倡導資源永續循環，並呈現永續方舟館多元的教育功能，持續朝向SDG4優質教育與SDG11永續城鄉發展的目標邁進。

環保局進一步說明，無論是國產材或是漂流木的使用，都是最能適應台灣氣候的木材，耐久好用，更省去運輸耗能，是最節能減碳也最時尚的「綠色消費」，此次特展以家的氛圍布置超過50件木製藝品，如松木桌椅、檜木菜廚櫃、樟木蝸牛造型擺飾、亞杉木盤等，更有木材展示區及嗅覺體驗區可以現場參觀體驗。

今日舉辦的「全民綠生活一環境教育嘉年華」市集活動，設置多樣化環境教案體驗區、無塑美食區、環保二手市集及音樂表演，吸引1800人次參與，產生的一般垃圾僅1公斤、資源回收物則有2公斤，展現民眾環保意識的培養與實踐成果。

環保局補充，整體活動規劃為「永續主題月」，舉辦多元豐富的環境教育系列活動，包括戶外、探索及玻璃酒瓶DIY等手作課程，邀請民眾實際體驗，期待每個人都能落實環保的觀念，透過實際行動來愛這片土地，歡迎大小朋友進入館內實際感受綠色生活。