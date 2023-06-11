　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東環境教育嘉年華　「國產及再利用材好」家具特展登場

▲台臺東縣環境保護局於11日舉辦「環境教育嘉年華」市集活動，並與林務局台東林管處共同推出「國產及再利用材好」環境教育家具特展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環境保護局舉辦「環境教育嘉年華」市集活動，並與林務局台東林管處共同推出「國產及再利用材好」環境教育家具特展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局於11日舉辦「環境教育嘉年華」市集活動，並與林務局台東林管處共同推出「國產及再利用材好」環境教育家具特展，縣長饒慶鈴說明，此次特展以「永續生活」為主題，講述國產材及漂流木永續循環的故事，即日起至11月30日在永續方舟館3樓展出，歡迎民眾預約參觀。

饒慶鈴表示，永續方舟館自今(112)年2月開館以來，短短4個月有將近80個學校、機關及外縣市團體蒞臨，累計入館人數更達4,000人次以上，此次是永續方舟開館以來的首場展覽，希望藉由跨域整合，結合台東縣巨大廢棄物回收再利用中心、林務局提倡綠生活概念，更融入地方特色，展出公東高工家具木工科師生作品，透過豐富多元的展示內容，共同倡導資源永續循環，並呈現永續方舟館多元的教育功能，持續朝向SDG4優質教育與SDG11永續城鄉發展的目標邁進。

▲台臺東縣環境保護局於11日舉辦「環境教育嘉年華」市集活動，並與林務局台東林管處共同推出「國產及再利用材好」環境教育家具特展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局進一步說明，無論是國產材或是漂流木的使用，都是最能適應台灣氣候的木材，耐久好用，更省去運輸耗能，是最節能減碳也最時尚的「綠色消費」，此次特展以家的氛圍布置超過50件木製藝品，如松木桌椅、檜木菜廚櫃、樟木蝸牛造型擺飾、亞杉木盤等，更有木材展示區及嗅覺體驗區可以現場參觀體驗。

今日舉辦的「全民綠生活一環境教育嘉年華」市集活動，設置多樣化環境教案體驗區、無塑美食區、環保二手市集及音樂表演，吸引1800人次參與，產生的一般垃圾僅1公斤、資源回收物則有2公斤，展現民眾環保意識的培養與實踐成果。

▲台臺東縣環境保護局於11日舉辦「環境教育嘉年華」市集活動，並與林務局台東林管處共同推出「國產及再利用材好」環境教育家具特展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局補充，整體活動規劃為「永續主題月」，舉辦多元豐富的環境教育系列活動，包括戶外、探索及玻璃酒瓶DIY等手作課程，邀請民眾實際體驗，期待每個人都能落實環保的觀念，透過實際行動來愛這片土地，歡迎大小朋友進入館內實際感受綠色生活。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
一槍射左胸！鹹粥老闆娘身亡　士檢聲請羈押禁見
女學生控性騷　知名藝術家喊冤：「沒做不該做的事」願道歉100
小琉球機車相撞2死！　「全島無紅綠燈」原因曝
4童墜機雨林40天活下來了！　全靠13歲小姊姊
17歲妹暴斃！生前遭輪流性侵　6渣男下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

前瑪家鄉長梁明輝新書發表　柯文哲：良好的教育能成為人生跳板

領愛心便當、關切被攔檢妻惹議　法官施志遠轉任律師施展抱負

守護海洋永續發展　台南黃金海岸海洋環境教育宣導

台南全國環保機關考核全壘打獲獎冠全台　為台南打造永續環境

台東環境教育嘉年華　「國產及再利用材好」家具特展登場

Youth Camp「玉山行」活動開放報名　每梯次2戶低收子弟免費

疫情衝擊停辦2年　台中薩克斯風比賽登場243人大顯身手

寶山一期徵收戶今抽籤　每坪15.9萬！216戶搶抽98戶安置宅

雲門舞集台東演出「布幕掉落」小插曲　觀眾熱情不減

台東林管處舉辦鯉魚山保安林市集　讓民眾感受「森活的日常」

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

冷笑話番外篇！17直播主踢館賽 蛤蠣放久變什麼？姊生小孩獲得啥？

朱芯儀被衛斯理感動哭「要慎選老公」　化療18次很絕望：上廁所都是整缸血...

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

鹹粥店闆娘中彈送醫不治　開槍畫面曝！男冷靜行兇

阿嬌離婚3年「街頭親臉」遭直擊　對方起底是「女版陳冠希」！

前瑪家鄉長梁明輝新書發表　柯文哲：良好的教育能成為人生跳板

領愛心便當、關切被攔檢妻惹議　法官施志遠轉任律師施展抱負

守護海洋永續發展　台南黃金海岸海洋環境教育宣導

台南全國環保機關考核全壘打獲獎冠全台　為台南打造永續環境

台東環境教育嘉年華　「國產及再利用材好」家具特展登場

Youth Camp「玉山行」活動開放報名　每梯次2戶低收子弟免費

疫情衝擊停辦2年　台中薩克斯風比賽登場243人大顯身手

寶山一期徵收戶今抽籤　每坪15.9萬！216戶搶抽98戶安置宅

雲門舞集台東演出「布幕掉落」小插曲　觀眾熱情不減

台東林管處舉辦鯉魚山保安林市集　讓民眾感受「森活的日常」

魚虎大作戰！羅東林業園區移除泰國線鱧等外來種魚類331尾

Karina美照連發！「顏飯」李泳知又一花式稱讚：國家文化財可以亂跑？

食用海鮮要小心！　男子吃生蠔「感染海洋弧菌」身亡

養不到3個月...小奶汪肚肚撐爆「肥到像孕婦」　爸笑噴：應該有了

第一次因傷延後先發　伍鐸沒閒著：提供配球想法

世界的柯基！江坤宇撲接美技　沒收廖健富安打

租房住2樓「水管常爆炸」她氣到搬家！過來人教1招判斷：不踩雷

不抽菸家庭主婦也罹肺癌　醫師提醒高風險族群主動篩檢

送小三40萬鑽戒定情！人夫還拿家用幫她開店　美籍癌妻心碎提告

醫指「急診待床滿到走廊電梯口」　台大院長親曝真相：不要引起恐慌

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

地方熱門新聞

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

每坪15.9萬　寶山一期徵收戶今抽籤　

台南農地魚塭遭光電污染

黃偉哲突襲視察抽水站檢視防汛整備情況

不再長者揹長者　門諾出借電動爬梯機

新北荷花齊綻放　推薦5大熱門賞荷景點

法官施志遠轉任律師施展抱負

警察鐵路人員特考首日到考率72.35 %

公務人員特考花蓮考區　首節到考率75.61%

吸引500醫界先進　花蓮慈院分享微創取肝技術

桃園奪教育盃全國獨輪車賽　總錦標三冠王

會考成績出爐　竹市大放異彩！

雲林縣2023畢業生縣長獎超實用

台南黃金海岸海洋環境教育宣導

更多熱門

相關新聞

雲門舞集台東演出小插曲　觀眾熱情不減

雲門舞集台東演出小插曲　觀眾熱情不減

2023台東藝術節首檔節目雲門舞集《薪傳》，門票3個月前即已售罄，10日於台東演出座無虛席，在演出中後半段時，發生布幕掉落意外插曲，幸無人受傷，演出在民眾的掌聲下繼續將精彩舞作完成。

鯉魚山保安林市集　讓民眾感受「森活的日常」

鯉魚山保安林市集　讓民眾感受「森活的日常」

東警與部東醫院辦理防暴演練

東警與部東醫院辦理防暴演練

法庭變講堂　縣府陪東大師生上法院

法庭變講堂　縣府陪東大師生上法院

警察鐵路人員特考首日到考率72.35 %

警察鐵路人員特考首日到考率72.35 %

關鍵字：

國產材公東高工台東

讀者迴響

熱門新聞

賈靜雯「牽手大陸男星」偷拍照微博瘋傳！

關渡鹹粥老闆娘遺體今相驗！　老公、親妹現身心碎

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

愛女輕生！母遭房東趕走　留「女兒死了還不放過我」亡

排隊下交流道遭罰4000元！眾人見罰單全傻了

大鶴目擊鹹粥闆娘中槍倒地「血一直流」

快訊／抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌今晨土地公廟落網

情侶高雄住宿　全裸熟睡遭房務人員開門

常客愛不到闆娘　開槍殺人搭小黃逃亡

好市多線上購物　結帳「1規定」會員不買了

進全聯「她必滾屎」　全場認證：逛這1地方也順暢

爆乳鋼琴女神脫了！裸身M字腿「辣露絕對領域」

「金鐘主持人」病床前伴母走最後一程

達人「投400萬月爽領2.5萬」　勝過買房收租

更多

最夯影音

更多
妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD
劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面