LIVE／賴清德首次國慶演說看這裡！　「蔡扁韓」大咖政要聚首

記者陶本和／台北報導

113年中華民國國慶典禮今日登場，今年主題為「中華民國生日快樂」。本次大會的亮點，除了總統賴清德任內首次發表國慶演說外，不同於去年（2023年）朝野大咖政要缺席，今年可說是眾星雲集，立法院長韓國瑜、前總統蔡英文、陳水扁等人皆會同台亮相，就連因涉貪遭羈押的民眾黨主席柯文哲，雖無法出席，現場也保留了他的座位；至於前總統馬英九本來答應出席，但一早以不滿賴清德「新兩國論」為由拒絕出席。本次整場典禮，《ETtoday新聞雲》則全程直播。

今年國慶主題是「中華民國生日快樂」，國慶活動節目規劃：序幕暖場、國慶大會、主題表演3階段。序幕暖場由勇鷹高教機以5機大雁隊形低空衝場通過典禮台上方揭開典禮序幕；隨後，由北一女中結合樂儀旗隊所帶來的「團結一心慶誕辰」演出。

接著，國防部三軍聯合樂儀隊登場，將以「樂儀飛揚展榮耀、團結同心安家邦」為主題，展現精湛操槍技術；然後，陸軍專科學校戰鼓隊、陸軍機步333旅「埔光龍」舞龍及台灣李棠華雜技團會一同演出。

在序幕的高潮，是由國軍人型氣偶加上中華職棒6隊啦啦隊、中華競技啦啦隊及愛伯特啦啦隊，帶來「舞動青春、撼動世界」的活力演出。

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



在國慶大會階段，大典將演唱國歌，安排由古寧頭戰役英雄、尼布恩合唱團、高雄是寶來國民中學、六龜區荖濃國民小學、桃源區建山國民小學擔綱領唱；而在演唱國歌的期間，空中也會由一架CH-47SD契努克運兵直升機，吊掛巨幅國旗，搭配2架UH-60M黑鷹直升機，一同飛越總統府前廣場。

在國歌演唱結束後，則是安排大會主席、立法院長韓國瑜與僑胞代表，分別發表致詞；隨後，則是整場國慶大典的重頭戲，在國慶禮讚階段，韓國瑜則會進入總統府，正式邀請賴清德到現場發表約30分鐘的國慶演說。

在賴清德演說結束之後，就進入主題表演的階段，將由憲兵指揮部快速反應連以「台灣榮耀，光輝再現」為主題操演；對於這次演出，是憲兵快反連去年接裝美製印地安挑戰者重型機車後，第一次在國慶活動展演，今年共安排49輛重型機車登場。

再來，陸軍官校展旗隊會以40人隊形展開巨幅國旗；同時，會引領巴黎奧運、帕運、威廉波特、U17排球選手及國際技能競賽選手搭乘英雄車隊進場；然後，活動的尾聲，由莊敬高職呈現「舞莊敬話唯我特戰」舞蹈表演，陸軍特戰指揮部官兵則是展開巨幅國旗，最後雷虎小組的7架AT-3教練機，會低空飛越總統府上空，為國慶大會劃下完美句點。