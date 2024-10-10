很多地方無法舉國旗　韓國瑜激喊：我們用骨氣讓世界知道中華民國

▲中華民國雙十國慶典禮，慶籌會主委韓國瑜致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

113年國慶大會10日上午揭幕，慶籌會主委、立法院長韓國瑜致詞時表示，在台灣或許有不同的身分認同，但去國離鄉，想著都是最美麗的家園，中華民國從烽火連天到偏安一隅，年輕的下一代要更了解，是中華民國的國旗，保護台澎金馬，維持了七十年的安定繁榮，很多場合我們無法高舉中華民國國旗，「但一樣要有骨氣，中華民國是存在的！」

韓國瑜說，很高興今天在青天白日下，與大家歡慶中華民國的生日，祝中華民國國泰民安、繁榮昌盛，回想過去113年中華民國經過艱辛荒蕪，如今大多數民眾安居樂業，真的很感謝一代代先賢前輩。

韓國瑜指出，在台灣或許有不同的身分認同，但去國離鄉，想著都是最美麗的家園，中華民國從烽火連天到偏安一隅，靠著人才濟濟突破地緣限制，開發美麗台灣，感恩前輩的付出，因為愛台灣一路打拚下來，更感恩在台灣土地上的百工百業，有共同的祖祖輩輩，一步一腳印打拚。

韓國瑜強調，聯合國統計全國八十億人口，百分之二十五生活在戰亂，百分之六十生活在貧窮線下，雖然這些是冷冰冰數字，但仍不得不讓人驚恐，台灣兩千三百萬人民只佔了全世界百分之三，但工業產品可以到全世界百分之三，「我們一無所有，沒石油煤炭，唯一有的就是人才，要團結守護台灣這塊寶島，歷經風雲變化的情勢，仍保有自由一片天地」，六十歲以下的人從未經歷戰火，年輕的下一代要更了解，是中華民國的國旗保護了台澎金馬，維持了七十年的安定繁榮。

「很多場合無法高舉中華民國國旗，但一樣要有骨氣，中華民國是存在的！」韓國瑜強調，中華民國可以是台積電、可以是佛光山、可以是慈濟，也可以參加奧運，中華民國是每一個國人同胞，另外，民主自由道路上，不能停下腳步，期待國會改革的推動，讓官員在任期內都要為自己所言所行負責，我們要打造一個公開透明的政府，都是不造假、不推諉的，才能達到民有民治民享。

韓國瑜表示，台灣花了半世紀努力，從風雨飄搖的小島華麗成員全球前十大的經濟體，繼續追求民主，呼籲大家，所有不同思想與意見其實都可以整合成四句話，「中華民國是我們的國、美麗台灣是我們的家、中華文化是我們的根、自由民主是我們的寶。」感謝所有僑胞，從國父孫中山，僑胞就是創建中華民國的重要推手，我們血脈相連，希望華僑同胞有空多回台灣走走，中華民國隨時歡迎僑胞。

最後，韓國瑜說，感謝國慶大典幕後工作夥伴努力付出，113年的國慶重新找到雙十國慶的光榮，再次感受到舉國歡騰的美好，找回當初的感動，祝福中華民國國運昌隆，天佑中華民國。

