韓國瑜稱過去8年國慶辦得不情願　蔣萬安：今年街道、捷運掛滿國旗

▲台北市長蔣萬安帶二寶、三寶出席國慶活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

今（10日）為中華民國113年國慶，曾形容中華民國過去8年像營養不良小老頭的立法院長韓國瑜，此次作為慶籌會主委，9日稱過去8年國慶辦得扭扭捏捏，似乎不是很心甘情願，但今年「小老頭」開始爬出來了。對此，台北市長蔣萬安10日表示，今年台北市各個街道、捷運站都掛滿國旗，相信大家都感受得到共同慶祝中華民國國慶的熱情。

台北市政府於早上7時於市民廣場舉辦升旗暨路跑活動，蔣萬安牽著「二寶」、「三寶」進場，吸引眾人的目光；只見3個人全身都有中華民國國慶元素，身穿運動服的蔣萬安腳上球鞋是藍紅白顏色，「二寶」穿著紅衣藍吊帶褲、手持自製國旗泡泡機，「三寶」則是穿紅色衣服並貼上國旗貼紙、紅色襪子配上藍白笑臉。

▲蔣萬安父子3人滿滿中華民國元素。（圖／記者陳家豪攝）

針對韓國瑜認為過去8年國慶辦得扭扭捏捏、不是很心甘情願，是否認同此說法？蔣萬安受訪時回應，今年國慶大家都可看到，台北市各個街道都掛滿國旗，許多捷運站也有掛上國旗，且今年國慶晚會第一次在大巨蛋舉辦，具有歷史意義，整場活動也是滿滿中華民國意象。

蔣萬安提及，今天在市府廣場前進行升旗典禮與路跑，同仁說明北市府準備的國旗一下就被搶光，感受到大家對於中華民國熱愛，共同慶祝中華民國國慶的這份熱情，相信大家都感受到。

▼民眾參加台北市政府前升旗暨路跑、市集活動，一對翁姓母女帶著自繪的國旗與國父孫中山參加升旗。（圖／記者袁茵攝）

▼國民黨台北市議員王欣儀表示，在台北捷運站內，看到一整排綿延的國旗高掛。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀）