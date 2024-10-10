2014年台南國慶升旗典禮　黃偉哲：前人守護國家不易應珍惜熱愛這片土地

▲台南市政府10日上午8時在永華市政中心西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，由市長黃偉哲率市府團隊，與各級民意代表及市民一起歡度國慶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



一年一度的雙十國慶，為慶祝國家生日，台南市政府10日上午8時在永華市政中心西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，由市長黃偉哲率市府團隊，與各級民意代表及市民一起歡度國慶。

市長黃偉哲表示，我們在曙光乍現之際，來到永華市政中心前的西拉雅廣場，以充滿朝氣的精神，共同慶賀國家的慶典。台南市升格為直轄市後，我們每一年都舉辦國慶升旗，也舉辦元旦升旗升旗典禮，這是一個精神的象徵，代表對這片土地、對這個國家的熱愛，看著國旗冉冉升空，其實心裡面有非常、非常多的感觸。今年是台南四百，走到這個里程碑，經過多少前輩先人大家的努力。國家也是一樣，能夠走到中華民國113年，其實多少人拋頭顱灑熱血，多少人努力來守護這個國家，所以我們應該珍視她，也期待中華民國生日快樂。

活動開場由台南女中儀隊以精湛的操槍技巧搭配國旗旗幟及流暢的隊形變換，帶來青春洋溢與朝氣蓬勃的視覺饗宴，現場一片旗海飛揚。隨後由台南女中團隊擔任升旗手，透過莊嚴的升旗典禮儀式，伴隨悠揚的國歌聲中，仰望冉冉升起的國旗，表達對國家最誠摯的祝福。典禮結束後市府發放「六時吉祥福袋」給參加民眾，祝福民眾能有好事發生。

黃偉哲指出，今年台南經歷了幾個颱風，感受到大自然力量的無窮，因此人只有做最好的準備，才能得以應對。而在市政方面，市府則盡力完備各項建設，包括水利、工務以及市政府的各個部門，大家齊心齊力共同來守護這個城市，希望台南400是台南走到現代化城市的重要里程碑。