超可愛！蔣萬安帶二寶、三寶參加國慶升旗路跑　不哭不鬧跟著唱國歌

▲台北市長蔣萬安帶二寶、三寶出席國慶活動 。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

今（10）為國慶日，台北市長蔣萬安帶著「二寶」蔣得宇、「三寶」蔣得希參加北市府升旗暨路跑活動，父子3人身上都充滿中華民國國旗元素，且已經3歲的「二寶」還會跟著唱國歌、國旗歌，畫面溫馨可愛。蔣萬安透露，昨有告訴「二寶」、「三寶」今天要來升旗，2人都非常興奮，昨晚早早就睡了，而且今天不哭不鬧，表現非常好。

台北市政府於早上7時於市民廣場舉辦升旗暨路跑活動，蔣萬安牽著「二寶」、「三寶」進場，吸引眾人的目光；只見3個人全身都有中華民國國慶元素，身穿運動服的蔣萬安腳上球鞋是藍紅白顏色，「二寶」穿著紅衣藍吊帶褲、手持自製國旗泡泡機，「三寶」則是穿紅色衣服並貼上國旗貼紙、紅色襪子配上藍白笑臉。

▲台北市長蔣萬安、「二寶」蔣得宇、「三寶」蔣得希3人身上充斥中華民國元素。（圖／記者陳家豪攝）

隨後，蔣萬安抱著一歲多的「三寶」唱國歌、國旗歌，而站在一旁、三歲多的「二寶」也會跟著開口唱；且蔣萬安上台致詞時，兩個人不哭也不鬧，「二寶」還一度偷偷按了一下泡泡機，相當可愛。到了路跑環節，蔣萬安抱著「三寶」開跑，「二寶」則交由市府人員抱著跑步，繞市府一圈。

被問到今日帶「二寶」、「三寶」參加國慶活動，「大寶」蔣得立怎麼沒有來？蔣萬安表示，今天很高興能帶「二寶」、「三寶」一起來出席市府廣場前升旗活動，慶祝中華民國國慶，確實「大寶」因為是青少年了，現在很有自己的想法，自己完全尊重對方，「他是我見過比我還酷的人！」相信他今日也有安排一些活動，就不勉強。

蔣萬安提及，自己昨晚有告訴「二寶」、「三寶」今天要來升旗與路跑，2人都非常興奮，昨天早早就睡覺了，一早起床後，妻子石舫亘也趕緊幫忙換衣服、餵吃早餐；「二寶」在家裡面有先練習國歌，所以嘴巴有跟著唱，「三寶」則因年紀還小，不過現在已經開始會跑步了，一路上非常乖，不哭不鬧讓他抱著跑完一圈，「很開心今天2位表現非常好！」

媒體追問，「二寶」不只是會唱國歌，連國旗歌都有開口唱，是不是在家裡有教？蔣萬安指出，因為現在是光輝十月國慶日，聽石舫亘說學校會教孩子唱國歌、國旗歌，而「二寶」都會記起來，且很喜歡唱歌，平常在學校學的兒歌等各種歌曲，回到家都會哼上幾句。

至於抱著「三寶」跑步會不會累？蔣萬安笑說「其實還好欸！」因為一圈才一公里，而且市民們非常熱情陪著路跑、拍照，也會跟「二寶」、「三寶」打招呼，一路上感受到大家的熱情，所以完全不會感到累。

▼蔣萬安帶「二寶」、「三寶」跳暖身操，由於「三寶」年紀還小不太會跳，而「二寶」則跳得相當認真。（圖／記者袁茵攝）