　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不勉強大兒子參加國慶升旗　蔣萬安：青少年很有想法「比我還酷」

▲▼ 台北市長蔣萬安帶二寶、三寶出席國慶活動 。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安帶二寶、三寶出席國慶活動 。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

今（10）為國慶日，台北市長蔣萬安帶著「二寶」蔣得宇、「三寶」蔣得希參加北市府升旗暨路跑活動，父子3人身上都充滿中華民國國旗元素，但卻不見「大寶」蔣得立到場。對此，蔣萬安透露，「大寶」已經是青少年，比他還要酷，很有自己的想法，就不勉強參加。

台北市政府於早上7時於市民廣場舉辦升旗暨路跑活動，蔣萬安牽著「二寶」、「三寶」進場，吸引眾人的目光；只見3個人全身都有中華民國國慶元素，身穿運動服的蔣萬安腳上球鞋是藍紅白顏色，「二寶」穿著紅衣藍吊帶褲、手持自製國旗泡泡機，「三寶」則是穿紅色衣服並貼上國旗貼紙、紅色襪子配上藍白笑臉。

隨後，蔣萬安抱著一歲多的「三寶」唱國歌、國旗歌，而站在一旁、三歲多的「二寶」也會跟著開口唱；且蔣萬安上台致詞時，兩個人不哭也不鬧，「二寶」還一度偷偷按了一下泡泡機，相當可愛。到了路跑環節，蔣萬安抱著「三寶」開跑，「二寶」則交由市府人員抱著跑步，繞市府一圈。

被問到今日帶「二寶」、「三寶」參加國慶活動，「大寶」蔣得立怎麼沒有來？蔣萬安表示，今天很高興能帶「二寶」、「三寶」一起來出席市府廣場前升旗活動，慶祝中華民國國慶，確實「大寶」因為是青少年了，現在很有自己的想法，自己完全尊重對方，「他是我見過比我還酷的人！」相信他今日也有安排一些活動，就不勉強。

▲▼蔣萬安帶「二寶」、「三寶」參加台北市政府國慶升旗暨路跑活動。（圖／記者袁茵攝）

▲▼ 台北市長蔣萬安帶二寶、三寶出席國慶活動 。（圖／記者袁茵攝）

ET快訊
快訊／大谷翔平大吼！　罕見PLAY三壘審阻擋得分
快訊／高雄捷運出口驚見男屍！　旅客嚇壞
汪建民癌逝前「把身體捐出來」！　阿Ben哭不停
快訊／女工人慘死！　上半身遭壓成肉末
快訊／賴清德國慶演說　喊台灣45次、中華民國8次、中華民國台
快訊／雲林工人遭崩塌砂石掩埋！　只剩頭部露在外
賴清德「不論是中華民國、台灣或中華民國台灣」　兩岸交流不變
快訊／賴清德首次國慶演說　全文看這裡！
賴清德籲中國發揮影響力「結束俄烏、中東衝突」　與台灣一起承擔
蔡英文、陳水扁唱國歌　全程開口未漏「吾黨所宗」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

多圖／憲兵快反連回歸國慶大典！　表演亮點一次看

喊話國家對內競爭、對外團結　賴清德：政黨利益永遠不能凌駕人民利益

快訊／賴清德國慶演說　喊台灣45次、中華民國8次、中華民國台灣2次

賴清德指政府絕不迴避高房價、詐騙　「得罪特定團體也在所不惜！」

賴清德「不論是中華民國、台灣或中華民國台灣」　兩岸交流不變

快訊／賴清德首次國慶演說　「團結台灣、共圓夢想」全文看這裡！

新北團結慶雙十　侯友宜與千名市民三重一村齊唱國歌

罷免投票倒數3天！謝國樑赴市場拜票　盼「善良人出來挺善樑」

賴清德籲中國發揮影響力「結束俄烏、中東衝突」　與台灣一起承擔責任

中華民國、中華人民共和國互不隸屬　賴清德：中華人民共和國無權代表台灣

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

Jessica吃貨無誤！　來台灣新學3中文「都是美食」

名醫不倫氧氣女神 泡湯照折磨正宮 ｜20241009 ET午間新聞

A-Lin再唱〈連名帶姓〉笑喊：張惠妹叫我交版稅

阿BEN現身汪建民靈堂！　哽咽：願大家記得他的好

輔仁馬來西亞女僑生車禍亡　父母兄妹心碎搭機抵台相驗

多圖／憲兵快反連回歸國慶大典！　表演亮點一次看

喊話國家對內競爭、對外團結　賴清德：政黨利益永遠不能凌駕人民利益

快訊／賴清德國慶演說　喊台灣45次、中華民國8次、中華民國台灣2次

賴清德指政府絕不迴避高房價、詐騙　「得罪特定團體也在所不惜！」

賴清德「不論是中華民國、台灣或中華民國台灣」　兩岸交流不變

快訊／賴清德首次國慶演說　「團結台灣、共圓夢想」全文看這裡！

新北團結慶雙十　侯友宜與千名市民三重一村齊唱國歌

罷免投票倒數3天！謝國樑赴市場拜票　盼「善良人出來挺善樑」

賴清德籲中國發揮影響力「結束俄烏、中東衝突」　與台灣一起承擔責任

中華民國、中華人民共和國互不隸屬　賴清德：中華人民共和國無權代表台灣

中華民國生日有2天　「國慶5冷知識」曝！總統在大會上不會唱國歌

殺人逃亡「追溯期剩1年」落網！他隱姓埋名19年　連老爸葬禮也沒去

多圖／憲兵快反連回歸國慶大典！　表演亮點一次看

高雄超商被山陀兒吹爆！3店員「雙掌擊颱」出名　16字重生祝詞曝

台中鷺鷥林4鯨豚擱淺...2瓜頭鯨順利野放　1死1待救援

大谷翔平大吼！罕見PLAY三壘審阻擋得分　網：真不走運

貪圖投資高獲利！彰化2富家女上當　13次面交...被騙走1630萬

川普「再次拒絕辯論」福斯主辦也不要：選戰已近尾聲

4校短報缺額罰60萬「教團批太少」　教育部：要符合比例原則

香奈兒86歲前總裁卡裴曼胰臟癌過世　女兒悲痛證實死訊

「特大號」幼貓打針反應慢半拍　抽出來10秒後才叫：痛死我啦！

政治熱門新聞

快訊／雙十國慶　27架次共機、9艘共艦擾台

快訊／馬英九不出席國慶大會！　怒轟賴清德主張「新兩國論」

「過去8年辦得不甘願」　韓國瑜：中華民國小老頭面色開始紅潤了

LIVE／賴清德首次國慶演說看這裡！　「蔡扁韓」大咖政要聚首

直擊／國慶維安高規格　總統府樓頂狙擊手武裝待命

讚韓國瑜有高度　黃國昌曝：內政部本沒有安排柯文哲的位子

蔡英文、陳水扁出席國慶大典坐隔壁　交談熱絡頻現笑容

蔡英文、陳水扁唱國歌　全程開口未漏「吾黨所宗」

傳收容人狂求與柯文哲同舍！還甘願禁見

賴清德曝拋「祖國論」原因

幻象天觀機飛越總統府！國慶典禮準備揭幕　大批維安進駐完成部署

快訊／賴清德國慶演說　喊台灣45次比蔡英文多

快訊／賴清德首次國慶演說　全文看這裡！

快訊／賴清德首次國慶演說內容搶先看　關鍵字「跨」！有6大重點

更多熱門

相關新聞

2014年台南國慶升旗典禮黃偉哲率員歡度國慶

2014年台南國慶升旗典禮黃偉哲率員歡度國慶

一年一度的雙十國慶，為慶祝國家生日，台南市政府10日上午8時在永華市政中心西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，由市長黃偉哲率市府團隊，與各級民意代表及市民一起歡度國慶。

蔣萬安帶二寶、三寶參加升旗路跑

蔣萬安帶二寶、三寶參加升旗路跑

直擊／國慶維安高規格　總統府樓頂狙擊手武裝待命

直擊／國慶維安高規格　總統府樓頂狙擊手武裝待命

快訊／雙十國慶　27架次共機、9艘共艦擾台

快訊／雙十國慶　27架次共機、9艘共艦擾台

多圖／韓國瑜主導！　國慶大典滿滿「中華民國」意象

多圖／韓國瑜主導！　國慶大典滿滿「中華民國」意象

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安國慶

讀者迴響

熱門新聞

國慶文「台藝人第一PO是他」！

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生笑喊：徵女友

少年股神出事！00887爆1469萬違約交割　今年第3起

「暖秋訊號增強」　氣象專家曝原因

失戀妹「激戰狂喊1句」他退房崩潰：被當按摩棒

山陀兒遺留冷海水　「半個台灣大」

虐死2歲童！　「6寶媽網紅」正面照曝光

汪建民癌逝！營養師揭地中海飲食模式防肺腺癌

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面