不勉強大兒子參加國慶升旗　蔣萬安：青少年很有想法「比我還酷」

▲台北市長蔣萬安帶二寶、三寶出席國慶活動 。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

今（10）為國慶日，台北市長蔣萬安帶著「二寶」蔣得宇、「三寶」蔣得希參加北市府升旗暨路跑活動，父子3人身上都充滿中華民國國旗元素，但卻不見「大寶」蔣得立到場。對此，蔣萬安透露，「大寶」已經是青少年，比他還要酷，很有自己的想法，就不勉強參加。

台北市政府於早上7時於市民廣場舉辦升旗暨路跑活動，蔣萬安牽著「二寶」、「三寶」進場，吸引眾人的目光；只見3個人全身都有中華民國國慶元素，身穿運動服的蔣萬安腳上球鞋是藍紅白顏色，「二寶」穿著紅衣藍吊帶褲、手持自製國旗泡泡機，「三寶」則是穿紅色衣服並貼上國旗貼紙、紅色襪子配上藍白笑臉。

隨後，蔣萬安抱著一歲多的「三寶」唱國歌、國旗歌，而站在一旁、三歲多的「二寶」也會跟著開口唱；且蔣萬安上台致詞時，兩個人不哭也不鬧，「二寶」還一度偷偷按了一下泡泡機，相當可愛。到了路跑環節，蔣萬安抱著「三寶」開跑，「二寶」則交由市府人員抱著跑步，繞市府一圈。

被問到今日帶「二寶」、「三寶」參加國慶活動，「大寶」蔣得立怎麼沒有來？蔣萬安表示，今天很高興能帶「二寶」、「三寶」一起來出席市府廣場前升旗活動，慶祝中華民國國慶，確實「大寶」因為是青少年了，現在很有自己的想法，自己完全尊重對方，「他是我見過比我還酷的人！」相信他今日也有安排一些活動，就不勉強。