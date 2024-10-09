蔣萬安帶3法案3議案17政策預算　拜會北市議會國民黨團爭取支持

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議會預算會期開始！蔣萬安帶3法案3議案17政策　拜會藍黨團爭取支持

記者陳家祥／台北報導

台北市議會日前開議，本會期來到預算會期，台北市長蔣萬安今（9日）中午率市府團隊拜會國民黨團，說明市府重大法議案爭取支持。蔣萬安說，此次要爭取3大法案、3議案及17項政策性預算的支持，有幾個案子各局處會再補上相關資料、報告。黨團書記長張斯綱說，會議氣氛不錯，今天就是一個溝通會，大家覺得有不清楚的地方一次問清楚，然後做一些調整，爭取更多議員同仁支持。

蔣萬安會前表示，這次要爭取支持的重大法議案包括3大法案、3議案及17項政策性預算。3大法案分別為消防局的組織編制，主要是希望維持「消防編制服務人口比1：1000的目標；另外還有配合中央修法的「台北市房屋稅徵收自治條例」修正案、包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例修正案。

3大議案方面，包括捷運信義線東延段預算展延至116年度、萬大中和樹林線第一期工程契約變更，以及台北市音樂與圖書中心的管風琴訂製費用案。

17項政策性預算則有淡水河水岸的整體改造計畫、貓空人行跨越橋的興建、捷運公司轉投資成立「北捷遊憩事業公司」、萬華華江及福興社宅的規劃設計及拆除費用、市民廣場整體改建工程等。

會後受訪時，蔣萬安說，今天主要來黨團溝通這個會期的重大法議案，在會中除了做具體說明，當然議員一定都會有疑問，為什麼要這樣編列、為什麼要推出這樣的建設，各局處包括捷運局、捷運公司、都發局等，都做了詳盡的說明，所以這也是為什麼來黨團做一個報告最主要的目的。

至於氛圍，國民黨團書記長張斯綱說，氛圍不錯，大家知無不言、言無不盡，把對議案的疑慮很直白地問出來，也請各單位做一些說明，其中有些計畫做不夠好的地方，回去重新提計畫重新做一個方案說服大家支持。

張斯綱說，今天就是一個溝通會，代表市府提出的一些計畫裡面，大家覺得有一些不清楚的地方一次問清楚，然後做一些調整，爭取更多議員同仁支持。

至於議長戴錫欽提到的席次問題，張斯綱表示，團結的前提要件是要有共識，有共識才會團結，所以不管是關於捷運的工程也好或是其他一些社宅的議案等等，都要求取大家的共識、理解，才會支持才會團結。

至於在開議時秦慧珠暫擱19案，今是否有討論到？蔣萬安說，秦議員在開議的時候就特別提出來有19案，裡面有16案都是連續多年的工程，有3案各別是墊付款、捷運工程缺電跟展延。

蔣萬安指出，16案裡面其實多年的工程計劃，都是市府自有財源，也是從各局處編列的預算裡面，另外3個墊付案、契約展延及變更，其實捷運局環保局有做說明，說明清楚以後大家就能夠在後續審議過程能夠順利。蔣強調，有幾個案子各局處會再補上相關書面資料還有相關評估報告。

▲▼蔣萬安向國民黨黨團說明重大議法案。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安向國民黨黨團說明重大議法案。（圖／記者袁茵攝）

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