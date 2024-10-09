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分析賴清德「祖國論」正聲量高於負面　TPOC：藍營無有力論述造成

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德在國慶晚會演說談到「祖國論」，引來外界熱議。對此，台灣議題研究中心（TPOC）9日分析「賴清德近期網路聲量」、「祖國論輿情走勢」，賴清德聲量有2個聲量高峰，第一是「飆罵將官」、第二則是「國慶晚會演說隔天」，單日聲量將近5萬則討論，創下近期新高。TPOC進一步指出，「祖國論」正面聲量稍高於負面聲量，除了綠營讚揚外，藍營普遍顯得啞口無言，不僅未能提出有力論述帶動討論，甚至還有藍委公開表示肯定，使得負聲量沒有衝高。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫調查分析「賴清德近期網路聲量」，根據聲量數據及熱門話題顯示，賴清德近一個月的聲量有2個聲量高峰，第一個高峰為賴清德於9月底時遭爆料「飆罵將官」，此事遭到府方和國防部一致否認，還是引發了不小的輿論波瀾，最高單日有2.5萬則聲量。

第二個聲量高峰為，此次國慶晚會演說後的隔一天，單日聲量達到了將近5萬則討論聲量，其熱門話題包括各媒體的相關報導、各界的評論與回應等，讓賴清德的聲量創下近期新高。

▼TPOC分析「賴清德近期網路聲量」。（圖／台灣議題研究中心TPOC提供，點圖放大）

▲▼TPOC分析「賴清德近期網路聲量」、「祖國論輿情走勢」。（圖／台灣議題研究中心TPOC提供，點圖放大）

TPOC進一步指出「祖國論輿情走勢」，根據數據顯示，國慶晚會演說至今，「祖國論」在網路上的正面討論聲量為9056則，稍大過於負面聲量的9020則，網路好感度約為1，在攻防激烈的政壇當中實屬罕見。

TPOC分析「祖國論」的相關討論，熱門正面聲量文章包括賴清德的臉書貼文，綠營人士如行政院長卓榮泰等人，紛紛賴清德的在臉書下方留言，表達對總統言論的支持，讚揚其堅守國家主權的立場，拉高了正面聲量；其餘正面話題還有國民黨立委吳宗憲的言論，對賴清德擁護中華民國給予正面評價，認為賴總統「從務實台獨工作者轉變為中華民國擁護者」，是值得肯定的。

總體而言，祖國論之所以在網路上的正聲量高過負聲量，原因除了綠營讚揚外，藍營普遍顯得啞口無言，不僅未能提出有力論述帶動討論，甚至還有藍委公開表示肯定，使得負聲量沒有衝高。

▼TPOC分析「祖國論輿情走勢」。（圖／台灣議題研究中心TPOC提供，點圖放大）

▲▼TPOC分析「賴清德近期網路聲量」、「祖國論輿情走勢」。（圖／台灣議題研究中心TPOC提供，點圖放大）

最後TPOC總結，賴清德總統的「祖國論」在國內外掀起輿論風暴，尤其中國已於8日晚間批評賴清德言論是「偷換概念，蓄意割裂兩岸歷史聯結」，並且指責兜售「新兩國論」；無獨有偶，國防部也證實，中國將於中華民國國慶日當天發射運載火箭，飛越我防空識別區（ADIZ），挑釁意味相當濃厚。「祖國論」持續發酵，外界也關心兩岸關係的走向，未來賴清德是否會在更多場合進一步地闡述其兩岸論述，又會如何應對中國的挑釁行為，必將是未來台灣內外的關注焦點。

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